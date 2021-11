Boehringer Ingelheim unterstützt „myCOPD Challenge 2021“

Wien (OTS) -

Über 400.000 Personen in Österreich leiden an der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD)

Gesunder Lebensstil, Training und regelmäßige medizinische Betreuung können Lebensqualität deutlich verbessern

Aktionen in Wien und Innsbruck machen auf die Krankheit aufmerksam

Als forschendes Pharmaunternehmen mit einer langen Geschichte in der Behandlung von Atemwegserkrankungen, unterstützt Boehringer Ingelheim die „myCOPD Challenge 2021“. Anlässlich des Welt-COPD-Tages am 17. November besteigen COPD-Erkrankte den Millennium Tower in Wien und die Bergisel-Skisprungschanze in Innsbruck, um auf die chronische Lungenkrankheit und die mehr als 400.000 diagnostizierten Patientinnen und Patienten in Österreich aufmerksam zu machen.

Bei der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit COPD verengen sich die Atemwege aufgrund einer Entzündung dauerhaft, was vor allem die Ausatmung erschwert. Patientinnen und Patienten leiden häufig an den Symptomen einer chronischen Bronchitis mit Husten und vermehrtem Auswurf sowie Atemnot bei Belastung. Mit richtiger Ernährung, Bewegung und Training sowie einer regelmäßigen medizinischen Betreuung lässt sich das Fortschreiten der Erkrankung mindern oder sogar aufhalten und die Lebensqualität der Patienten deutlich verbessern.

„Vor genau 100 Jahren hat Boehringer Ingelheim sein erstes Atemwegsprodukt auf den Markt gebracht und seither die Lebensqualität von Millionen Patienten, die an Atemwegserkrankungen leiden, verbessert“, sagt Dr. Holger Ottleben, General Manager Human Pharma Austria bei Boehringer Ingelheim. „Mit der Unterstützung der ‚my COPD Challenge 2021‘ wollen wir das Bewusstsein schaffen, dass ein aktives, gutes Leben auch mit COPD möglich ist.“

Den Beweis liefern COPD-Patientinnen und -Patienten: In Wien wird der Künstler und COPD-Blogger Eberhard Jordan den Millennium Tower mit seinen 843 Stufen besteigen, in Innsbruck erklimmen COPD-Erkrankte in Begleitung von Skisprung-Legende Ernst Vettori den Turm der Bergisel-Schanze.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbeitet an bahnbrechenden Therapien, die das Leben von Mensch und Tier verbessern. Als führendes forschungsgetriebenes biopharmazeutisches Unternehmen schafft das Unternehmen Werte durch Innovationen in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Seit seiner Gründung im Jahr 1885 ist Boehringer Ingelheim in Familienbesitz und verfolgt eine langfristige Perspektive. Rund 52.000 Mitarbeitende bedienen mehr als 130 Märkte in den drei Geschäftsbereichen Humanpharma, Tiergesundheit und Biopharmazeutische Auftragsproduktion.

