Günther Albel als Villacher SPÖ-Chef eindrucksvoll bestätigt!

Stadtkonferenz der SPÖ Villach: 98 Prozent für Bgm. Günther Albel - SPÖ Kärnten LPV Kaiser und LGF Sucher gratulieren zur Wahl und wünschen dem Team weiter viel Erfolg und alles Gute!

Klagenfurt (OTS) - Die SPÖ Kärnten verfügt über die modernsten Kommunikationsmittel und Möglichkeiten innerhalb der österreichischen Parteienlandschaft. Der Beweis: Die, gestern, Montag den 15. November 2021, völlig virtuell durchgeführte Stadtdelegiertenkonferenz der SPÖ Villach, an der 106 Delegierte online teilnahmen und digital, mit der SPÖ Kärnten APP, über den Vorsitzenden und den Stadtleitungsvorstand abstimmten. Die SPÖ Kärnten App beweist sich damit einmal mehr als universelles „Schweizer Taschenmesser“ der politischen Kommunikation, dass mittlerweile schon sechs weitere Bundesländer-Organisationen verwenden - jüngst hat auch die die SPÖ Wien die App übernommen. Das Ergebnis der Abstimmung war keineswegs überraschend und bestätigte den amtierenden ordentlichen Vorsitzenden der SPÖ Villach, Günther Albel, erneut mit 98 Prozent der Stimmen.

„Ich bedaure, dass wir diese Konferenz - wieder einmal - virtuell durchführen mussten. Doch ich freue mich über das Ergebnis für Günther Albel, eine schöne Bestätigung seiner bisherigen Arbeit und ein eindeutiger Auftrag für die Zukunft. Günther Albel hat mit seinem Team in den letzten Jahr viel für und in Villach bewegt und ich wünsche ihm und seinem Team, gerade jetzt, viel Kraft und Durchhaltevermögen, denn gerade jetzt, verlassen sich die Menschen in Kärnten auf Politiker*innen mit Weitblick und Handschlagqualität“, so SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser.

In seinem Bericht über die erfolgreichen letzten drei Jahre für Villach blickt der alte und neue Stadtparteiobmann Bürgermeister Günther Albel auf zahlreich umgesetzte Projekte der SPÖ Villach für die Villacher BürgerInnen zurück: „Nur mit so einem engagierten und tollen Team ist unsere erfolgreiche Arbeit überhaupt erst möglich! Villach ist die nachhaltigste, waldreichste und grünste Stadt Österreichs. Wir sichern Villachs Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder: Wir investieren in Forschung und Entwicklung, gleichzeitig fördern wir Jungunternehmen und unterstützen heimische Betriebe, denn regionale Wertschöpfung ist nachhaltige Wertschöpfung. Gerade jetzt mit Corona, hören wir zu und wissen, wo der Schuh drückt. Beste Bildungschancen sichern faire Zukunftschancen für unsere Kinder. Der Ausbau der Kinderbetreuung mit noch flexibleren Betreuungszeiten, gesunde Ernährung und ausreichend Freiflächen und Kinderspielplätze, sowie moderne Bildungszentren stellen sicher, dass sich unsere jüngsten StadtbewohnerInnen gut entwickeln können.“ schwärmt Albel und ist sich sicher: „Wir als SPÖ Villach werden weiterhin alles daransetzen, dass man in Villach gemeinsam gut leben kann. In jedem Alter und in jeder Lebenslage. Dazu zählt die Förderung unsere vielen Vereine, ehrenamtlichen Blaulichtorganisationen und Institutionen, die Villach noch bunter und lebenswerter und sicherer machen. Wir wollen für alle Altersgruppen ein Angebot: Von der Kletterhalle über den Naturpark Dobratsch, die Seniorennachmittage bis hin zu Essen auf Rädern. Unser Hauptaugenmerk wird aber in den nächsten Jahren verstärkt auf das Thema „Wohnen in Villach“ gerichtet sein. Damit ein gutes Leben in Villach leistbar bleibt, setzen wir schon heute Maßnahmen um Wohnen leistbar bleiben zu lassen. Wir kaufen Grundstücke an um diese dem sozialen Wohnbau zur Verfügung zu stellen und Mietpreise niedrig zu halten, unterstützen einkommensschwache Familien mit dem Kautionsfond und regulieren auch mit unseren stadteigenen Wohnungen die Mietpreise. Wir arbeiten gerade daran für Villach ein 5-Punkte-Programm, auch rechtlich in den Bundes- und Landesgesetzen“ verankern zu lassen, damit wir noch mehr Hebel haben um Wohnen in der Zukunft leistbar möglich zu machen.

