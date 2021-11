Bürger*innen diskutieren ihre Ideen zur Zukunft Europas

Im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas können alle Bürger*innen ihre Ideen und Vorstellungen zur Zukunft Europas und der EU einbringen

Man kann kein gemeinsames Europa erschaffen, wenn die Menschen es nicht mitbauen. Daher ist es wichtig, dass alle in die Gestaltung einbezogen werden und ihre Ideen für die Zukunft Europas einbringen Kati Schneeberger, Präsidentin von VIENNA goes EUROPE, Bezirks- und Europa-Gemeinderätin in Wien Neubau

Wien (OTS) - Wir diskutieren an neun Abenden zu verschiedenen Themen im Café Ritter gemeinsam mit Bürger*innen über ihre Ideen zur Zukunft Europas.

Wie wollen wir in Europa leben? Wie soll sich die EU weiterentwickeln?

Kati Schneeberger – Präsidentin von VIENNA goes EUROPE, Bezirks- und Europa-Gemeinderätin in Wien Neubau – ist überzeugt: „ Man kann kein gemeinsames Europa erschaffen, wenn die Menschen es nicht mitbauen. Daher ist es wichtig, dass alle in die Gestaltung einbezogen werden und ihre Ideen für die Zukunft Europas einbringen .“

Die Veranstaltungsreihe im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas wurde von VIENNA goes EUROPE in Kooperation mit dem Europäischen Parlament sowie den Bezirken Mariahilf und Neubau organisiert.

EU-Zukunftskonferenz: Bildung, Kultur & Jugend

Datum: 17.11.2021, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Café Ritter

Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien, Österreich

EU-Zukunftskonferenz: Migration

Datum: 25.11.2021, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Café Ritter

Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien, Österreich

EU-Zukunftskonferenz: Demokratie in Europa

Datum: 20.11.2021, 19:00 - 20:30 Uhr

Ort: Café Ritter

Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien, Österreich

EU-Zukunftskonferenz: EU in der Welt

Datum: 27.11.2021, 19:00 - 20:30 Uhr

Ort: Café Ritter

Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien, Österreich

EU-Zukunftskonferenz: Wirtschaft & Soziales

Datum: 29.11.2021, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Café Ritter

Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien, Österreich

EU-Zukunftskonferenz: Werte, Rechte & SIcherheit

Datum: 30.11.2021, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Café Ritter

Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien, Österreich

EU-Zukunftskonferenz: Klima & Umwelt

Datum: 11.12.2021, 19:00 - 20:30 Uhr

Ort: Café Ritter

Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien, Österreich

EU-Zukunftskonferenz: Gesundheit

Datum: 14.12.2021, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Café Ritter

Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien, Österreich

EU-Zukunftskonferenz: Digitaler Wandel

Datum: 17.12.2021, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Café Ritter

Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Kati Schneeberger | VIENNA goes EUROPE

0699 / 127 58 421

presse @ viego.eu

www.viego.eu