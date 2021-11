„Corona, die 4. Welle“: „ZIB Spezial“ heute um 20.15 Uhr in ORF 2

100-minütige Sondersendung mit „Rundem Tisch“ um 21.10 Uhr

Wien (OTS) - ORF 2 ändert heute, am 15. November 2021, aus aktuellem Anlass sein Programm: Unter dem Titel „Corona, die 4. Welle“ steht um 20.15 Uhr eine „ZIB Spezial“ mit Tobias Pötzelsberger und Susanne Höggerl auf dem Programm. Im Rahmen der 100 Minuten langen Sondersendung wird Claudia Reiterer auch zu einem „Runden Tisch“ bitten.

Es ist nicht der erste österreichweite Lockdown, aber der erste, der zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheidet. War die Entscheidung der Bundesregierung unvermeidlich oder ist sie Ergebnis verspäteten Handelns? Warum wurde aus der Impfhoffnung vieler Österreicherinnen und Österreicher Impfskepsis bis strikte Ablehnung? Wo liegen die Ursachen für die regionalen Unterschiede? Ist eine Wintersaison „wie damals“ noch in Griffweite oder ist die Saison vorbei, bevor sie begonnen hat? Und was heißt das für Österreichs Wirtschaft? Wie gehen Länder wie Bulgarien und Frankreich mit der Pandemie um und ist eine Impfpflicht die Antwort? Diesen und weiteren Fragen wird in der „ZIB Spezial“ mit Expertinnen und Experten sowie in Live-Schaltungen nachgegangen.

Um 21.10 Uhr bittet Claudia Reiterer zu einem „Runden Tisch“ zum Thema „Wie meistern wir die Corona-Krise? Die Politik und ihre Verantwortung“. Die Regierung betritt mit ihren Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie Neuland. Der Lockdown trifft nur Ungeimpfte, Menschen mit einer Corona-Schutzimpfung sind davon ausgenommen. Ist diese Unterscheidung verfassungsrechtlich und ethisch gerechtfertigt? Ist sie politisch sinnvoll, und ist sie auch durchsetzbar? Ist es umgekehrt überhaupt gerechtfertigt, alle Menschen, auch die Geimpften, Beschränkungen zu unterwerfen? Was bedeutet es beispielsweise, wenn eine nächtliche Ausgangssperre auf die ganze Bevölkerung ausgedehnt wird, wie es Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein angedeutet hat?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer am „Runden Tisch“:

Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher Die Grünen

Gerald Loacker, stv. Klubobmann NEOS

Christiane Druml, Vorsitzende Bioethikkommission

Heinz Mayer, Verfassungsjurist

Ulrike Guérot, Politologin

Weiter geht es um 22.00 Uhr mit der „ZIB 2“. Der Film „Die Welt steht still“ verschiebt sich auf Donnerstag, 18. November, 20.15 Uhr, ORF 2.

