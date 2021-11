Pro & Contra morgen um 22:25 Uhr auf PULS 4: Covid-Maßnahmen – Überzeugender Plan oder komplettes Versagen der Politik?

Wien (OTS) - Täglich neue Aussagen aus der Politik: Doch kann dieser Weg eine Entlastung der Krankenhäuser und damit ein Ende der Pandemie bringen? Und ist alles noch gesetzeskonform? Darüber diskutieren bei Pro & Contra Stefan Kaineder (Die Grünen), Markus Abwerzger (FPÖ), die frühere OGH-Präsidentin Irmgard Griss, der Mathematiker Norbert Mauser und Covid-Arzt Arschang Valipour.

Jeden Tag erreicht Österreich neue Höchststände an Covid-Positiven. Und nicht nur die Inzidenzen steigen, auch die Stationen in den Spitälern sind an der Kapazitätsgrenze. Die Politik gibt sich überrascht und beginnt erst jetzt zu verhandeln. Selbst für die nun verordneten Maßnahmen musste der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Die Grünen) auch in den besonders betroffenen Ländern Salzburg und Oberösterreich viel Überzeugungsarbeit leisten.

Doch angesichts der Entwicklungen werden weder der verhängte Lockdown für Ungeimpfte noch die angedachten Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte ausreichen. Denn ohne rechtzeitigen dritten Stich ist selbst die geimpfte Bevölkerung nicht ausreichend gegen Corona geschützt.

Sollte man zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden? Brauchen wir einen harten Lockdown, um die vierte Welle zu brechen? Und wie glaubwürdig ist die Politik noch?

Pro und Contra

Dienstag, 16. November 2021, um 22:25 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 17. November 2021, um 20:15 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Stefan Kaineder, Landesrat Oberösterreich und stellvertretender Bundessprecher, Die Grünen

Markus Abwerzger (via Skype), Landesparteiobmann und Landtagsabgeordneter Tirol, FPÖ

Irmgard Griss, frühere Präsidentin OGH und frühere Nationalratsabgeordnete, NEOS

Arschang Valipour, Leiter Covid-Station Klinik Floridsdorf, Lungenfacharzt

Norbert Mauser, Mathematiker Universität Wien, Direktor Wolfgang Pauli Institut

Moderation: Corinna Milborn

