HANFWELT: Das Wunder Hanf erleben!

Wien (OTS) - Eine Pflanze, die viele Wunder birgt: Bei der HANFWELT kann man genau dieses Wunder betrachten, verstehen und erleben.

Hanf hat mehr als nur THC und CBD zu bieten: Auf 400m2 können die Besucher alles rund um die Pflanze und die diversen Einsatzbereiche erfahren. Dieser interaktive Bereich der Messe sorgt dafür, dass die Hanfpflanze durch die spannenden und informativ aufbereitenden Stationen erlebbar gemacht wird. Mithilfe eines Leitsystems können sich die Besucher durch die Vielseitigkeit der Pflanze stöbern und lernen diese Schritt für Schritt näher kennen.

Neben der Geschichte und dem Anbau informiert die HANFWELT unter anderem auch über die Verarbeitung, die vielseitigen Einsatzbereiche, wie Textil oder Medizin, und vieles mehr. Ob lernen, verkosten, mitmachen oder ausprobieren: Die HANFWELT bedient alle Sinne und lädt zur Weiterbildung ein!

CULTIVA HANFEXPO

Die CULTIVA HANFEXPO findet von 19.-21. November erstmalig in der MARX HALLE statt! Sie ist die exklusivste Fachmesse für Cannabis in Österreich und zählt nun mit über 200 Ausstellern in Europa zu einer der größten Hanfmessen.

Datum: 19.11.2021, 11:00 - 20:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.cultiva.at/

