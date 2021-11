NACHGEFRAGT "Welchen Wert hat Familie heute?"

Ein Gespräch mit Soziologin Ulrike Zartler und ORF-Journalistin Simone Stribl

Ulrike Zartler, Familiensoziologin an der Universität Wien, diskutiert mit ORF-Journalistin Simone Stribl darüber, welche Aufgaben Familien in unserer Gesellschaft übernehmen. Das Online-Gespräch findet am Dienstag, 23. November, 17 Uhr, in Kooperation mit APA Science statt und wird live auf univie.ac.at übertragen. Fragen zum Thema können mit #fraguniwien vorab auf den Social Media Kanälen gestellt werden.



Familien übernehmen zentrale Aufgaben für die Gesellschaft. Aber welcher Wert wird ihnen heute zugeschrieben? Welche Herausforderungen erleben Familien, gerade in Zeiten der Pandemie? Warum gelten Mutter-Vater-Kind(er)-Familien nach wie vor als Ideal – und was bedeutet das für alle anderen Familienformen?



Ulrike Zartler ist Professorin für Familiensoziologie und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf Familien, mit Trennung/Scheidung und ihren Folgen, aber auch mit unterschiedlichen Themen im Bereich der Kindheits- und Jugendsoziologie.



Simone Stribl ist seit 2008 im ORF tätig. Zunächst arbeitete sie für die Sendung Report, ab 2013 berichtete sie in der Zeit im Bild. Seit 2017 moderiert sie die Sendung Pressestunde. 2020 leitete sie die ORF-Sommergespräche.



Mit NACHGEFRAGT liefert die Universität Wien wissenschaftsbasierte Antworten auf drängende Fragen unserer Gesellschaft. Die Gespräche werden in Kooperation mit APA Science angeboten, um ein breites, an wissenschaftlichen Themen interessiertes Publikum anzusprechen.



