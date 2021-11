GPA-Kubicek: Wiener Equal Pay Day zeigt Vorreiterrolle, aber es bleibt viel zu tun

Gewerkschaften arbeiten am Schließen der Gehaltsschere

Wien (OTS) - Den heutigen Wiener Equal Pay Day kommentiert Elisabeth Kubicek, Wiener Frauenvorsitzende der Gewerkschaft GPA: „Dass der Equal Pay Day in Wien später stattfindet als in anderen Bundesländern, zeigt, dass wir in der Bundeshauptstadt schon ein paar Schritte weiter sind. Es bleibt aber viel zu tun.“

Wien habe in den vergangenen Jahren viele Schritte gesetzt, die das Schließen der Einkommensschere zwischen Männern und Frauen begünstigen. Nichtsdestotrotz: „Es braucht eine Fülle an Maßnahmen, um endlich Einkommensgerechtigkeit herzustellen. Als Gewerkschaften sind uns daher Frauenbranchen ein besonderes Anliegen bei Kollektivvertragsverhandlungen. Auch Punkte wie die längere Anrechnung der Karenzzeiten sind gewerkschaftliche Erfolge“, sagt Kubicek.

„Viele Frauen vermuten, schlechter bezahlt zu werden als ihre männlichen Kollegen im gleichen Job. Ihnen möchte ich sagen: Kommen Sie zu uns in die Beratung, sehen wir uns das gemeinsam an“, macht Kubicek ein Angebot auch an Noch-nicht-Mitglieder der Gewerkschaft.

