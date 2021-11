musik ab hof: Österreichs Independent Musiklabels präsentieren sich am Weihnachtsmarkt Spittelberg

Ganz spezielle Weine entdecken – das gelingt am besten direkt beim Winzer. Ähnlich geht das mitten in Wien auch ab sofort bis zum 23. Dezember bei spezieller Musik.

Wien (OTS) - Am Weihnachtsmarkt am Wiener Spittelberg bespielt der Verband der unabhängigen Tonträgerunternehmen und Produzent*innen (VTMÖ) erstmals einen eigenen Stand, auf dem sich österreichische Musiklabels mit ihren Künstler*innen präsentieren.



Die Musik- und Veranstaltungsbranche leidet nach wie vor stark unter den Einschränkungen der Pandemie. Aufgrund vieler abgesagter Events fehlten während der letzten eineinhalb Jahre die Verkaufsmöglichkeiten für Tonträger und Merchandise. Deshalb hilft der österreichische „Indie-Verband“ VTMÖ seinen Mitgliedern und ermöglicht die niederschwellige Präsenz bei geringstmöglichem Risiko auf einem der charmantesten Wiener Weihnachtsmärkte.

Der Nino aus Wien, Folkshilfe, Pippa. Diese Künstler*innen, die aus der vielfältigen österreichischen Musikbranche nicht wegzudenken sind, haben eines gemeinsam: Sie veröffentlichen ihre Musik bei und mit österreichischen Independent Labels. Seit 12. November gibt es Labels und Musiker*innen der unabhängigen Szene erstmals auf einem großen Weihnachtsmarkt zu entdecken. Am Wiener Spittelberg präsentieren sich am musik ab hof Stand des VTMÖ in der Eröffnungswoche die Wiener Independent Labels die medienmanufaktur, töchtersöhne und Las Vegas Records.

Und das ist erst der Anfang. Die ganze Weihnachtssaison über präsentiert sich der musik ab hof Stand in wechselnder Besetzung und zeigt die Vielfalt der heimischen Musikszene von Tirol bis Wien. Was für kleine Labels meist sowohl finanziell als auch personaltechnisch kaum stemmbar war, ermöglicht heuer der VTMÖ. “Bei uns muss sich niemand für 6 Wochen auf den Markt stellen. Unsere Labels können auch bloß für ein oder zwei Tage bei sehr niedrigen Kostenbeteiligungen am Weihnachtsmarkt präsent sein”, meint Alexander Hirschenhauser als Sprecher des VTMÖ und ergänzt: „Wir fördern damit auch die Kooperation zwischen Labels, denn das ist immer ein Gewinn.“ Insgesamt stellen sich 20 Independent Labels vor und laden mit Tonträgern und exklusivem Merchandise zum Erkunden und Einkaufen ein.

Über den VTMÖ

Der Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage und Musikproduzent*innen Österreichs ist seit 2003 die Interessensvertretung der KMU’s und EPU’s aus der österreichischen Musikwirtschaft und der produzierenden Musikszene. Viele der Mitglieder des VTMÖ sind sehr kleine, oft nur aus einer Person bestehende Kreativzellen mit entsprechenden Nachteilen bei Kreation, Produktion und Vermarktung von musikalischen Werken. Typischerweise werden all diese Aufgaben selbst erledigt – Eigenverlag, Eigenproduktion und Selbstvermarktung sind jene Elemente, die oft genug zu prekären Verhältnissen führen. Gleichzeitig tragen die österreichischen „Independents“ den allergrößten Teil zum qualitativ hochwertigen heimischen Musikschaffen bei.

Rückfragen & Kontakt:

Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen

Alexander Hirschenhauser

Sprecher des Leitungsteams

+43 664 2560600

alexander.hirschenhauser @ indies.at