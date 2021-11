Online-Pressegespräch Mazars/AustrianStartups am 29.11.

Mitarbeiter*innen-Beteiligung - Was Startups in Österreich wirklich brauchen.

Wien (OTS) - Startups sind ein Motor für Innovation in Österreich. Die rund 2.500 österreichischen Startups beschäftigen mittlerweile 20.000 Personen, im laufenden Jahr sollen 10.000 neue Arbeitsplätze dazukommen. Neben mehr Anreizen für Risikokapital und einer Senkung der Lohnnebenkosten liegt der Wunsch nach besseren Möglichkeiten zur Beteiligung von Mitarbeiter*innen an dritter Stelle der Erwartungen von Startups an die Politik in Österreich. Die von der Regierung vorgesehene steuerbefreite Mitarbeitererfolgsbeteiligung von bis zu 3.000 Euro pro Jahr ist dafür zu wenig.

Drei Forderungen nach verbesserten Rahmenbedingungen für Startups und die Vorstellung eines konkreten Steuermodells für eine zeitgemäße Mitarbeiterbeteiligung sind Themen eines Online-Pressegesprächs.

Teilnehmer:

Peter Wundsam, Managing Partner von Mazars Austria

Markus Raunig, Executive Chairman AustrianStartups

Wann:

Montag, 29. November 2011 und 10.30 Uhr





Wir würden uns freuen, eine*n Vertreter*in Ihrer Redaktion bei diesem Pressegespräch begrüßen zu dürfen.

Wir ersuchen um Zu- oder Absage bis 25. November an nadine.wanko @ himmelhoch.at

Den Link zur Teilnahme schicken wir ihnen nach Ihrer Zusage zu.

Rückfragen & Kontakt:

nadine.wanko @ himmelhoch.at

Nadine Wanko

Himmelhoch Text, PR & Event

Tel. +43 676 775 1977