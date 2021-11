CCELL® feiert sein 5-jähriges Bestehen mit einer neuen Website, einem neuen Slogan und einem neuen Markenvideo; startet eine Fan-Giveaway-Kampagne

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - CCELL®, die weltweit führende Marke, die sich auf die Entwicklung von zukunftsweisender Vaping-Hardware und fortschrittlicher Verdampfungstechnologie konzentriert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein 5-jähriges Bestehen mit einer Reihe von aufregenden Initiativen feiert, darunter die Veröffentlichung der neuen Website, des Slogans und des Markenvideos sowie der Start einer Social-Media-Werbeaktion.

"Es war uns eine Ehre, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das sich stark für die Innovation und Sicherheit der Vaping-Branche einsetzt", so Joe S., VP von CCELL®. "Während wir unsere vielen Errungenschaften feiern, hoffen wir, dass wir all die Menschen angemessen würdigen können, die uns geholfen haben, unsere Ziele zu erreichen, und die uns weiterhin in unseren Bemühungen unterstützen, Vaping sicher und angenehm für alle zu machen."

Wie auf der kürzlich aktualisierten Website zu lesen ist, hat CCELL seinen Slogan von "Lead to Perfection" in "Perfection without Limits" geändert, was das Wachstum der Marke im Laufe der Jahre und ihre Absicht, über die derzeitigen Grenzen hinauszugehen, verdeutlicht.

"Als CCELL 2016 gegründet wurde, setzten wir uns das ehrgeizige Ziel, eine Marke aufzubauen, die in der Branche führend ist. Seitdem haben wir dies erfolgreich getan, und in dieser nächsten Phase sind wir bestrebt, die Grenzen der Branche zu verschieben, um das Dampfen sicherer und angenehmer zu machen", fügt Joe S. hinzu.

Das neue Markenvideo des Unternehmens, das die harte Arbeit und das Engagement des Unternehmens hervorheben soll, bietet einen Rückblick auf den Weg, den das Unternehmen zurückgelegt hat, und zeigt, wohin es in Zukunft gehen wird. Außerdem werden einige der charakteristischen Produkte von CCELL® und die einzigartige Keramikheiztechnologie der Marke vorgestellt. Sehen Sie sich das Video hier an: https://www.youtube.com/watch?v=WG9QO76Xp94

Die Werbeaktion von CCELL® wird in den nächsten Wochen auf den sozialen Medienkanälen des Unternehmens stattfinden, darunter Instagram, Facebook und Twitter. Die Nutzer können Videos von sich selbst hochladen, in denen sie über ihre CCELL-Erfahrungen sprechen, und CCELL markieren, um die Chance zu haben, CCELL®-Beuteartikel in limitierter Auflage zu gewinnen. Die Einzelheiten der Werbeaktion werden auf den Social-Media-Seiten des Unternehmens veröffentlicht.

Bitte besuchen Sie https://www.ccell.com/, um über künftige Ankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben.

CCELL® ist ein globaler Innovator und Pionier mit der Mission, tragbare Vaporizer zu perfektionieren. CCELL® wurde in der Zentrale von Shenzhen Smoore Technology Limited geboren, die auf mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Verdampfungsindustrie zurückblicken kann. Mit fortschrittlichen F&E-Ressourcen, starken Produktionskapazitäten und einem zuverlässigen Qualitätskontrollsystem hat CCELL® den Industriestandard der Verdampfungstechnologie erfolgreich verbessert, während andere versuchen zu folgen.

