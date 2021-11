Bis zu 917.000: Rekord für Formel-1-GP von Brasilien im ORF

Topwert seit 2012; bis zu 792.000 sahen Parallel-Rennen in Lech-Zürs

Wien (OTS) - Großes Interesse an den gestrigen (14. November 2021) ORF-Sportübertragungen: Den Formel-1-GP von Brasilien sahen bis zu 917.000 Motorsport-Fans, im Schnitt waren 796.000 bei 29 Prozent Marktanteil (32 bzw. 33 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 mit dabei. Damit war das Rennen das Meistgesehene seit dem Jahr 2012. Auch das „Formel 1 Motorhome“ erreichte mit im Schnitt 349.000 Zuseherinnen und Zusehern den bisherigen Topwert.

Bis zu 792.000 Ski-Fans sahen davor die Entscheidung beim Parallel-Riesenslalom in Lech-Zürs bei im Schnitt 701.000 und 36 Prozent Marktanteil (und 34 bzw. 38 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen).

