FOTO - Hanke/Weinelt/Karachalios: Wien macht‘s vor - Künstliche Intelligenz in der Verwaltung ethisch zertifiziert.

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der internationalen Standardisierungsinstitution IEEE haben die Wiener Stadtwerke ein Konzept zur ethischen Zertifizierung von KIs ausgearbeitet.

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine innovative Schlüsseltechnologie, die enormes Potenzial für Unternehmen, die öffentliche Verwaltung und die Gesamtgesellschaft hat. Die Wiener Stadtwerke und die Stadt Wien setzen im KundInnenkontakt teilweise auf künstliche Intelligenz. „Mit künstlicher Intelligenz können wir viele Aufgaben in der Verwaltung effizienter und schneller gestalten. Wir nehmen hier als Stadt Wien eine Vorreiterrolle ein“, so der Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Und weiter: „Besonders im direkten Kontakt mit Menschen und speziell im Umgang mit Daten ist Vorsicht geboten. Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Überlegungen.“ Auch im Regierungsübereinkommen wurde ein klares Bekenntnis zum digitalen Humanismus abgelegt. Deshalb hat sich die Wiener Stadtwerke Gruppe in ihrem Pilotprojekt mit IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) die strengen Regeln des ECPAIS-Programms (the Ethics Certification Program for Autonomous and Intelligent Systems) auferlegt, wo KI zum Einsatz kommen darf und wo der Mensch das Ruder in der Hand behält.



Durch eine Forcierung von KI können positive Effekte im wirtschaftlichen Bereich und für den Wirtschaftsstandort, aber auch für die Lebensqualität erwartet werden. Gleichzeitig birgt der unüberlegte Einsatz von „intelligenten“, autonom entscheidenden Computersystemen aber auch Risiken. Wenn sich beispielsweise in historischen Daten zeigt, dass Männer häufiger Führungspositionen eingenommen haben als Frauen, kann dies ein KI-System zu der falschen Schlussfolgerung verleiten, dass Männer für solche Positionen grundsätzlich besser geeignet seien und, was zu systematischer Benachteiligung führt.

Die Brüsseler Institutionen verhandeln derzeit das „Digital Services Act Package“, das kurz vor der Beschlussfassung steht. Die Wiener Stadtwerke haben mit IEEE ihr Programm zur Auswertung von KundInnenanfragen ethisch zertifizieren lassen. „Datensicherheit und Datenschutz müssen beim Einsatz von KI von Anfang an im Vordergrund stehen. Deshalb haben wir bereits bei der Entwicklung der Software auf internationale Expertise gesetzt und unser Programm ethisch zertifizieren lassen“, so der stellvertretende Generaldirektor, Peter Weinelt. Mit dem Pilotprojekt wird ein Beispiel gesetzt, dem andere Gemeinden und Länder folgen sollen und sich der Frage der Ethik vor der Implementierung verschiedener autonomen Algorithmen in der Erbringung von Dienstleistungen für BürgerInnen stellen.

"IEEE hat den Grundstein für die KI-Ethik gelegt, basierend auf Prinzipien und Standards, die von hunderten Freiwilligen in den letzten fünf Jahren geschaffen wurden und bereits eine globale Wirkung haben", sagte Konstantinos Karachalios, Managing Director von IEEE SA. "IEEE CertifAIEd repräsentiert unsere kontinuierliche Weiterentwicklung des KI-Ethik-Ökosystems, indem wir ein Programm etablieren, das Vertrauen schafft und ein Mittel zur verantwortungsvollen Implementierung von KI-Systemen darstellt, das das Engagement einer Organisation für die Wahrung menschlicher Werte, der Würde und des Wohlbefindens sowie für die Achtung, den Schutz und die Wahrung grundlegender Menschenrechte aufzeigt. Wir fühlen uns geehrt, mit der Stadt Wien zusammenzuarbeiten, um ihre Plattform für digitalen Humanismus zu unterstützen und das Zeichen für verantwortungsvolle Innovation bereitzustellen, das in der heutigen Welt erforderlich ist, um zertifiziertes Vertrauen für ihre KI-Systeme bei Bewohnern, Stakeholdern und der Welt zu wecken."

IEEE ist eine angesehene internationale Standardisierungs-Institution mit über 400.000 Mitgliedern und in über 160 Ländern vertreten, der Europasitz befindet sich in Wien. Sie haben ein Programm zur ethischen Zertifizierung von KI-Anwendungen entwickelt: ECPAIS. Darin ist vorgesehen, dass Unternehmen oder andere Organisationen ihre konkreten KI-Anwendungen von einer qualifizierten, unabhängigen Stelle begutachten und bewerten lassen und schließlich ein Zertifikat für die ethische Unbedenklichkeit erhalten.

"Die IEEE CertifAIEd Kriterien bestehen aus einer Reihe von detaillierten Spezifikationen für die Evaluierung, Bewertung und Zertifizierung von ethischen Eigenschaften von KI-Produkten, -Dienstleistungen und -Systemen", sagte Clara Neppel, Senior Director of European Business Operations, IEEE SA. "Die Kriterien wurden in den letzten vier Jahren in einem offenen Prozess mit Dutzenden von globalen Experten und mehreren Vertretern der Stadt Wien entwickelt und bauen auf dem umfangreichen Portfolio der technischen und sozio-technischen Arbeit des IEEE in Bezug auf KI-Systeme auf."

Das ECPAIS Programm definiert dafür umfangreiche Kriterien in den vier Bereichen Transparenz, Verantwortlichkeit, algorithmische Voreingenommenheit und Privatsphäre.

In einem Kooperationsprojekt mit dem IEEE haben die Wiener Stadtwerke als erste öffentliche und regierungsnahe Organisation der Welt diese ethische Auswertung und Zertifizierung durchlaufen. Dafür wurde eine bei den Wiener Stadtwerken intern entwickelte KI-Lösung, die automatisch schriftliche Anfragen der Wien Energie-KundInnen kategorisiert, zur Analyse, Bewertung und Designierung vorgelegt. Mehr als 1.000 tägliche E-Mails und Briefe können unter Verwendung von maschinellem Lernen effizienter abgearbeitet werden, was eine große Entlastung für das Wien Energie-Kundenservice darstellt.

