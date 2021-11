Österreichische Studienstiftung feiert zwei Jahre Förderung von Talenten

Die Initiative der ÖAW wird zwei Jahre jung. Rund 180 junge Talente werden aktuell gefördert. Bei einer Festveranstaltung am 16. November wird Bilanz gezogen.

Wien (OTS) - Junge Menschen im Land zu fördern, die in Zukunft Verantwortung in den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft übernehmen wollen, das ist das Ziel der 2019 gegründeten Studienstiftung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Besonders talentierte Maturant/innen und junge motivierte Studierende sollen in ihrem persönlichen und intellektuellen Werdegang durch Wissenschaftler/innen als auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens begleitet und unterstützt werden. Nun feiert die Studienstiftung mit einer Festveranstaltung die ersten zwei erfolgreichen Jahre ihres Bestehens.

„Uns ist es wichtig, dass möglichst viele junge Menschen in der Studienstiftung aktiv sind, die in ihrem weiteren Lebensweg Verantwortung übernehmen möchten und Engagement für die Gesellschaft zeigen“, sagt Oliver Jens Schmitt, der Präsident der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW und Sprecher der Studienstiftung ist. „Es ist eine junge Initiative, die stark davon lebt, was die an ihr beteiligten Personen einbringen. Das gilt für die von der Studienstiftung Geförderten, aber auch für die Mentor/innen, die ihre Erfahrungen an junge Menschen weitergeben“, betont Schmitt die Entwicklungspotentiale der Initiative.

Verknüpfungen herstellen

Rund 180 junge Menschen wurden in den vergangenen zwei Jahren durch die Studienstiftung bereits gefördert und konnten sich einbringen. Einer von ihnen ist der Wirtschaftsstudent Michael Hoskovec. An den Programmen der Studienstiftung schätzt er, neben den zahlreichen Seminaren in ganz Österreich, vor allem die Möglichkeit, wertvolle interdisziplinäre Verknüpfungen herzustellen. „Ich habe nicht nur von der hervorragenden Vernetzung mit engagierten Studienkolleg/innen, sondern auch vom Kontakt zu herausragenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur profitieren dürfen“, so der Studienstiftler.

Insgesamt 14 Seminare zu diversen wissenschaftlichen Themen – von Klimawandel über Robotik bis Sprachenvielfalt – fanden seit Bestehen des Programms in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Kärnten statt. Geleitet wurden sie von Forschenden und Mitgliedern der ÖAW. In kleinem Kreis wurden zudem bisher insgesamt 22 sogenannte Studienstiftungsgespräche organisiert, bei denen Geförderte mit Verantwortungsträger/innen aus allen Bereichen der Gesellschaft debattieren konnten, wie zum Beispiel mit Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, dem ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler, Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, oder Puls 4-Journalistin Corinna Milborn sowie Caritas Österreich-Präsident Michael Landau.

Durch diesen Austausch hat auch die Architekturstudentin Ildiko Setman wichtige Einblicke gewinnen können. „Dank der Studienstiftung hatte ich die Chance an verschiedensten Seminaren und Gesprächen teilzunehmen und eigenständig mit den eingeladenen Vortragenden zu diskutieren“, berichtet die angehende Architekturstudentin.

Gesellschaft bewegen

„Die Studienstiftung ist ein fantastischer Ort der Begegnung und dient der Vernetzung großartiger junger Menschen“, sagt die Chemikerin Miriam Unterlass. Das Mitglied der Jungen Akademie unterstützt die Studienstiftung gleich in mehrfacher Hinsicht: Als Mentorin, als Vortragende und als Teil der Auswahljury, die aus mehr als 60 Mitgliedern der ÖAW aus den unterschiedlichsten Fächern besteht.

„Wenn man merkt, dass man etwas bewegen kann, macht das glücklich“, sagt wiederum Sabine Schellander. Sie ist Group Sustainability Managerin bei der Semperit AG Holding und erzählte bei einem Studienstiftungsgespräch mit angehenden Studierenden gemeinsam mit Cornelia Dankl, Expertin für Corporate Social Responsibility bei der der Bonus Pensionskassen AG, von ihrem Karriereweg. Und das ist es letztlich auch, was die Programme der Studienstiftung bewirken wollen: herausragenden jungen Menschen zu vermitteln, dass sie mit Neugier, Mut und Wissen etwas in der Gesellschaft bewegen können – und das Freude machen kann.

Termin:

Präsentationsveranstaltung der Österreichischen Studienstiftung der ÖAW

Zeit: Dienstag, 16. November 2021, Beginn 17:00 Uhr

Ort: Festsaal und Aula der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Die Veranstaltung kann auch im Live-Stream verfolgt werden:

www.oeaw.ac.at/veranstaltungen/live

Informationen:

Weitere Informationen zur Österreichischen Studienstiftung:

www.oeaw.ac.at/studienstiftung

Rückfragen & Kontakt:

Sven Hartwig

Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation

Österreichische Akademie der Wissenschaften

T +43 1 51581-1331

sven.hartwig @ oeaw.ac.at