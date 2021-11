Modeschule Hetzendorf: Infotage für Bewerber*innen am 19. und 20. November

Modedesigns der Schüler*innen derzeit auch auf Straßenbahn-Garnitur quer durch Wien unterwegs.

Wien (OTS) - Am 19. und 20. November 2021 lädt die Modeschule Hetzendorf interessierte Schüler*innen zu Infotagen ein. Die Besucher*innen können hinter die Kulissen der breit gefächerten Ausbildung blicken und erhalten umfassende Informationen zur Anmeldung und Aufnahme an der 5-jährigen Höheren Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung sowie 3-jährigen Fachschule für Mode. Voranmeldung und Registrierung sind unbedingt erforderlich.

Mode auf Schiene: Straßenbahn mit Modefotografien fährt durch Wien

Von den Leistungen kann man sich im November aber auch auf einer von der Modeschule gestalteten Straßenbahn-Garnitur (ULF), die auf den Strecken der Linien D, 1, 6, 11, 18 und 71 fährt, überzeugen. Es sind ausgewählte Fotos der renommierten Modefotografin Irina Gavrich von Modedesigns der Hetzendorf-Schüler*innen zu sehen.

„Um die Leistungen der Schüler*innen gebührend zu würdigen und nach außen zu kommunizieren, hat sich das Team der Modeschule Hetzendorf für eine sehr urbane und publikumswirksame Darstellungsform entschieden“, erklärt Monika Kycelt, Direktorin der Modeschule Hetzendorf und führt weiter aus: „Mit dieser impactstarken Präsentationsform wollen wir klar unser Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit demonstrieren. Auch in der Modebranche muss es einen raschen Paradigmenwechsel geben, der bereits in der Ausbildung beginnt.“

Das Programm der Infotage

In Informationsvorträgen gibt Direktorin Monika Kycelt einen Überblick über das Ausbildungsangebot der Modeschule Hetzendorf und erläutert das Bewerbungsverfahren. Lehrkräfte informieren über die Inhalte, Anforderungen und Berufschancen im Hinblick auf die 3-jährge Fachschule für Mode und die 5-jährige Höhere Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung. Es gibt auch die Möglichkeit, den Unterricht in den Werkstätten, Ateliers und Unterrichtsräumen zu besuchen. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler stehen für Auskünfte zur Verfügung.

Interessent*innen für die Ausbildung in der 5-jährigen Höheren Lehranstalt können die Infotage auch dafür nützen, ein persönliches Beratungsgespräch in Bezug auf die künstlerischen Fähigkeiten zu führen. Dafür muss eine Auswahl kreativer Arbeiten in verschiedenen Techniken (künstlerisches Portfolio) mitgebracht werden.

Einmaliges Mode-Ausbildungsangebot im deutschsprachigen Raum

Die Modeschule Hetzendorf zählt zu den renommiertesten Bildungseinrichtungen der Stadt Wien und genießt internationale Anerkennung. Die fünfjährige Ausbildung der Höheren Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung vereint gleichermaßen den künstlerisch-kreativen, handwerklichen und allgemeinbildenden Bereich und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab. Die Auswahl an fünf Ausbildungsschwerpunkten (Modedesign/Kleidermachen, Modell-Modisterei, Produktgestaltung Taschen und Accessoires oder Schuhe, Strickdesign oder Textildesign) in Kombination mit den künstlerischen Fächern ist ein einmaliges Angebot im deutschsprachigen Raum. Die dreijährige Fachschule für Mode ist ein weiteres Ausbildungsangebot mit Auswahl an zwei Vertiefungen (Fashion Styling oder Angewandte Betriebsführung). Die Abschlussprüfung ist facheinschlägigen Lehrabschlüssen gleichgestellt und ersetzt die Unternehmer*innenprüfung.

Anmeldung und Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen für die Infotage

Für die Infotage gelten folgende Regelungen:

Anmeldung und Registrierung : Der Besuch der Info-Tage ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Telefonnummer +43 1 4000 85710 und Registrierung unter Angabe der Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse) möglich.

: Der Besuch der Info-Tage ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Telefonnummer +43 1 4000 85710 und Registrierung unter Angabe der Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse) möglich. Begleitperson: Jede Schüler*in kann maximal eine Begleitperson mitnehmen.

Jede Schüler*in kann maximal eine Begleitperson mitnehmen. 2,5G-Nachweis : Bei Betreten der Schule ist ein gültiger Nachweis gemäß der 2,5G-Regel (geimpft, genesen oder PCR-getestet) vorzuweisen.

: Bei Betreten der Schule ist ein gültiger Nachweis gemäß der 2,5G-Regel (geimpft, genesen oder PCR-getestet) vorzuweisen. FFP2-Maskenpflicht: Während des gesamten Aufenthalts im Schulgebäude ist ein Mund-Naschen-Schutz des Typs FFP2 zu tragen.

Weitere Informationen unter: www.modeschule.wien.gv.at





Rückfragen & Kontakt:

Stadt Wien - Bildung und Jugend

Edith Rudy

Tel.: 01 4000 84340

E-Mail: edith.rudy @ wien.gv.at

www.modeschule.wien.gv.at