5. Bundeskonferenz der vida-Jugend: „Don’t Stop Us Now – #wirhandeln!“

Wien (OTS) - Bei ihrer 5. Bundeskonferenz mit dem Motto „Don’t Stop Us Now – #wirhandeln!“ hat die Jugendabteilung der Gewerkschaft vida (vida-Jugend) ihre Ziele für die kommenden Jahre abgesteckt. Im Fokus bleiben das Engagement für qualitativ hochwertigere und bessere Lehrausbildungen, höheres Lehrlingseinkommen und eine starke Stimme für Jugendliche zu sein.

Zum neuen Vorsitzenden der vida-Jugend wurde Fabian Edlinger mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt. Edlinger ist 22 Jahre alt und arbeitet als Teamassistent bei der ÖBB Infrastruktur AG. Zu seinen StellvertreterInnen im Präsidium der vida-Jugend wurden Samuel Weissinger, Melanie Lakits, Jennifer Huemer und Sina Burghart gewählt. Als Gäste wurden bei der Konferenz u.a. AK-Präsidentin Renate Anderl, vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit und der geschäftsführende ÖGJ-Vorsitzende Richard Tiefenbacher begrüßt.

Edlinger bedankte sich für das von den Delegierten in ihn gesetzte große Vertrauen. „Als Jugendvertrauensrat habe ich gelernt, eine starke Stimme für meine Kolleginnen und Kollegen zu sein und im Betrieb mitzugestalten. Als vida-Bundesjugendvorsitzender ist es mir besonders wichtig, für alle Lehrlinge in Österreich die Arbeitswelt besser zu gestalten“, so Edlinger.

„Die letzten 2,5 Jahre waren nicht einfach, es gab bei uns einige organisatorische Neuerungen und die Corona-Pandemie sowie eine Bundesregierung, die sich lieber mit WhatsApp beschäftigt, als auf die Interessen der Lehrlinge zu schauen, haben uns den Einsatz für die jungen Menschen in Ausbildung auch nicht gerade einfacher gemacht. Deshalb ist es unsere Aufgabe als Team, die Probleme umso mehr anzupacken und zu lösen", so der vida-Bundesjugendvorsitzende bei der Konferenz.

"Da Diversität für mich ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist, war es mein Ziel, ein vida-Jugend-Präsidium aufzubauen, in dem erstmals mehr weibliche als männliche Mitglieder vertreten sind – und das ist uns gemeinsam gelungen", betont Edlinger.

