11. NÖ Archivtag in St. Pölten

LR Schleritzko verlieh Ehrung an Diözesan-Archivar Thomas Aigner

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit der Verleihung der „Medaille für Verdienste um das Archivwesen in Niederösterreich“ durch Landesrat Ludwig Schleritzko fand der mittlerweile 11. NÖ Archivtag, der gestern Freitag in St. Pölten stattgefunden hat, seinen Höhepunkt. Über die Verleihung freuen konnte sich der Direktor des Direktor des Archivs der Diözese St. Pölten, Thomas Aigner, aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im Diözesanarchiv sowie seines internationalen und europäischen Engagements zum Erhalt des Kulturerbes und Kulturguts. Aigner engagiert sich etwa als Präsident von ICARUS -International Centre for Archival Research mit mehr als 160 Mitgliedsorganisationen aus 30 europäischen Staaten, den USA und Kanada oder als Vizepräsident der Time Machine Organisation zur Kooperation von Technologie, Wissenschaft und kulturellem Erbe.

„Archive sind das Gedächtnis des Landes. Sie sammeln die Gedanken und Erinnerungen von Ländern, Gemeinden oder auch Kirchen. Damit dieses Gedächtnis auch wirklich funktioniert, genügt es nämlich nicht, nur Schriften aufzubewahren und Nachlässe, Plakate, Fotos und dergleichen zu sammeln. Ein funktionierendes Archiv braucht vor allem engagierte Personen, die die Bestände und das Sammelgut erschließen und verzeichnen, die also bildlich gesprochen die Synapsen dieses Gedächtnisses miteinander verbinden“, betonte Landesrat Schleritzko, zuständiges Mitglied der NÖ Landesregierung für das Archivwesen, bei seiner Festrede.

Der heurige NÖ Archivtag hatte sich ganz dem Thema „Sammlungen in Archiven“ verschrieben. In verschiedenen thematischen Vorträgen näherte man sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln der Thematik. Peter Wiesflecker aus dem Steiermärkischen Landesarchiv, Elisabeth Moll (Stadtarchiv Zwettl) und Martina Rödl (NÖ Landesarchiv) veranschaulichten die Heterogenität und Vielfalt von Sammlungsgut praxisnah. Diese Ausführungen wurden von Gerhard Geißl (Stadtarchiv Wiener Neustadt) ergänzt, der die Fotosammlung des Stadtarchivs Wr. Neustadt vorstellte. Es wurden Chancen eines Sammlungsbestands, der so gut wie in jedem Archiv vorhanden ist, aufgezeigt.

In einem zweiten thematischen Block wurden erste Antworten auf die Herausforderung der Digitalen Archivierung in Niederösterreichischen Archiven präsentiert. Günter Katzler (Niederösterreichisches Landesarchiv) berichtete dabei kurz über ein wegweisendes laufendes Projekt am Niederösterreichischen Landesarchiv bevor Christian Moser von der Firma docuteam ihre Lösung zur Digitalen Langzeitarchivierung für Städte und Gemeinden demonstrierte.

Roman Zehetmayer, Archivdirektor und Leiter der Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek, ist überzeugt: „Der Archivtag zählt nicht zu den größten Veranstaltungen des Landes, hat aber für die Fachwelt große Bedeutung.“

