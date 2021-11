SPÖ Kärnten trauert um Richard Brachmaier

Kaiser, Sucher: Wir werden unseren Freund und seinen Einsatz für dieses Land und seine Menschen vermissen

Klagenfurt (OTS) - Die Kärntner SPÖ ist tief betroffen vom Ableben des sozialdemokratischen Kommunalpolitikers und ehemaligen Bürgermeister von Maria Saal, Richard Brachmaier, der kurz vor seinem 73. Geburtstag, nach schwerer Krankheit verstorben ist.



„Wir verlieren mit Richard Brachmaier einen Lokalpolitiker der sich mit Herz und Verstand für seine Gemeinde eingesetzt hat. Nach seinem Rücktritt als Bürgermeister bleib er in der Gemeinde, im Domverein und in der Ortspartei aktiv, war Ansprechpartner, Auskunftsperson und hilfreicher Geist in vielen Funktionen. Wir werden ihn und seine Leidenschaft für Land und Menschen schmerzlich vermissen,“ so SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser.



„Richard Brachmaier hat sich über seine politischen Agenden hinaus für seine Mitmenschen und seine Gemeinde engagiert. Er war Freund und Vorbild zugleich, er wird uns allen fehlen“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.



„Unsere Gedanken sind in diesen traurigen Stunden bei der Familie und den Freunden von Richard Brachmaier, denen wir, im Namen der gesamten SPÖ Kärnten, unser tiefstes Beileid aussprechen“, so Kaiser und Sucher.



(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.