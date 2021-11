ISPA Mitglieder wählen Harald Kapper erneut zum Präsidenten

Mit Frauenpower ins 25. Vereinsjahr – vier von neun Vorstandsmitgliedern sind weiblich

Für das in mich gesetzte Vertrauen möchte ich mich bei allen unseren Mitgliedern herzlich bedanken und darf jeder und jedem einzelnen versichern, dass ich mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand weiterhin mit voller Kraft für die Anliegen der Internetwirtschaft in Österreich stark machen werde Harald Kapper, ISPA Präsident

Wien (OTS) - Harald Kapper ist zum sechsten Mal in Folge zum Präsidenten der ISPA, des Verbands der österreichischen Internetwirtschaft, gewählt worden. Im Rahmen der 25. ordentlichen Generalversammlung des Vereins bestätigten die ISPA Mitglieder alle Vorstandsmitglieder, die sich erneut zur Wahl gestellt hatten. Sie brachten damit ihre volle Zufriedenheit mit der Arbeit des Vorstands zum Ausdruck. Mit einem Frauenanteil von mittlerweile fast 50 Prozent startet der neu gewählte Vorstand mit noch mehr Frauenpower ins 25. Vereinsjahr.

Neben Präsident Harald Kapper, Gründer und Geschäftsführer des auf Infrastrukturlösungen und integrierte Internetanwendungen spezialisierten Internet Service Providers kapper.net, wurden die Vorstandsmitglieder Natalie Ségur-Cabanac (Hutchison Drei Austria), Georg Chytil (next layer), Christian Panigl (ACOnet und Universität Wien) und Monika Valcanover (LIWEST Kabelmedien GmbH) wiedergewählt. Peter Oskar Miller (HXS), Florian Parnigoni (Mass Response) und Julia Seitlinger (datenwerk Innovationsagentur) wurden wie im Vorjahr durch Kooptierung in den Vorstand aufgenommen. Neu in den Vorstand kooptiert wurde auch Daniela Feuersinger (Bundesrechenzentrum). Sie folgt Nikolaus Futter (Innospiration) nach, der sich nach mehr als 15 Jahren im ISPA Vorstand nicht mehr zur Wahl stellte. Der Verband dankt ihm für sein langjähriges Engagement für die ISPA und das Internet in Österreich und freut sich, dass er auch weiterhin eng mit der ISPA verbunden bleiben wird.

Vereinsjubiläum 2022: 25 Jahre ISPA

„ Für das in mich gesetzte Vertrauen möchte ich mich bei allen unseren Mitgliedern herzlich bedanken und darf jeder und jedem einzelnen versichern, dass ich mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand weiterhin mit voller Kraft für die Anliegen der Internetwirtschaft in Österreich stark machen werde “, so Präsident Harald Kapper nach seiner Wiederwahl. Für das Jahr 2022, in dem die ISPA ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, werden laut Kapper die nationalen Schwerpunkte bei der Implementierung des neuen Telekommunikationsgesetzes und den damit einhergehenden Herausforderungen sowie auf der Zukunft der Regulierung des Telekommarktes liegen. Auch auf EU-Ebene werde sich der Verein selbstverständlich wieder intensiv für die Anliegen der österreichischen Internetwirtschaft tatkräftig einsetzen, etwa in Zusammenhang mit den Diskussionen rund um den Digital Services Act oder die NIS-2-Richtlinie.

Wieder elektronische Abstimmungen mit BRZ eDem

Über die Zusammensetzung des Vereinsvorstandes haben die ISPA-Mitglieder heuer zum zweiten Mal elektronisch abgestimmt. Wie auch im Vorjahr kam die BRZ eDem-Plattform zum Einsatz, da dieses Online-Wahlsystem eine anonyme Abstimmung garantiert und die korrekte Abbildung des ISPA Wahlsystems inklusive Stimmgewichtung ermöglicht. Abgehalten wurde die Generalversammlung als hybride Veranstaltung mit Videoübertragung, sodass die Mitglieder nicht nur vor Ort, sondern ortsunabhängig ihre Stimme abgeben konnten.

Über ISPA

Die ISPA – Internet Service Providers Austria ist der Dachverband der österreichischen Internetwirtschaft. Sie wurde 1997 als eingetragener Verein gegründet und vertritt rund 220 Mitglieder aus den Bereichen Access, Content und Services u. a. gegenüber Politik, Verwaltung und anderen Gremien. Ziel der ISPA ist die Förderung des Internets sowie die Kommunikation der Marktteilnehmer untereinander.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

ISPA - Internet Service Providers Austria

Silvia Pickner

E-Mail: silvia.pickner @ ispa.at

Tel.: +43 1 409 55 76

Web: www.ispa.at