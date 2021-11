ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 46 von 15. November 2021 bis 21. November 2021)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Montag, 15. November 2021

09:00 BM Margarete Schramböck nimmt am Digitalisierungs-Symposium der Industriellenvereinigung teil

10:00 NRP Wolfgang Sobotka begeht den Landesfeiertag von Niederösterreich (Stift Klosterneuburg)

10:00 BM Martin Kocher nimmt an einer Sozialpartnerrunde inkl. Doorstep teil

15:30 NRP Wolfgang Sobotka hält ein Arbeitsgespräch mit dem Schweizer Parlamentspräsidenten Aebi (Palais Epstein)

18:00 BM Margarete Schramböck lädt zur Abschlussveranstaltung des Projekts „Zukunft Frauen“ ein (Kursalon Hübner)

BM Klaudia Tanner nimmt am formellen EU-Verteidigungsministertreffen teil (bis 16.11., Brüssel)

BM Michael Linhart nimmt am Rat für auswärtige Angelegenheiten teil (Brüssel)

Othmar Karas, Präsident des Hilfswerk Österreich, lädt zur Pressekonferenz des Hilfswerk Österreich zum Thema „Pflegeausbildung in Österreich – Verhinderung statt Ermöglichung“ (Presseclub Concordia)

Dienstag, 16. November 2021

08:25 NRP Wolfgang Sobotka eröffnet die Fairtrade Informationsausstellung (Parlament)

09:00 Nationalratssitzung

09:00 BM Margarete Schramböck nimmt an der Legal Tech Konferenz teil (Hotel Park Hyatt, Am Hof 2, 1010 Wien)

10:00 BM Martin Kocher im Gespräch zum Thema „Arbeitslosenversicherung Neu – ökonomische Aspekte“

18:00 NRP Wolfgang Sobotka hält die Begrüßungsworte bei der Buchpräsentation "Jud, Jehudi oder Zionist - der ausgegrenzte Feind" von Dr. Raimund Fastenbauer (Österreichischer Integrationsfonds)

BM Martin Kocher nimmt am Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung teil (bis 17.11., Berlin)

Mittwoch, 17. November 2021

09:00 Nationalratssitzung

15:30 StS Magnus Brunner besucht den Launch der Studie „Decarbonised hydrogen imports into the European Union: challenges and opportunities“ und hält ein Impulsstatement zum Thema „Wasserstoff als Schlüssel der Energiewende“ (FH Technikum Wien, Giefinggasse 6, 1. Stock, 1210 Wien)

18:00 NRP Wolfgang Sobotka nimmt an einem Fototermin anlässlich des "Red Wednesday" mit dem Präsidenten von Kirche in Not und den Klubsprechern teil (Josefsplatz)

Donnerstag, 18. November 2021

09:00 Nationalratssitzung

09:30 Truppenbesuch von BM Klaudia Tanner in Allentsteig (3804 Allentsteig, Pfarrer Josef Edinger Platz 13)

Arbeitsbesuch von BM Michael Linhart in Skopje und Tirana (bis 20.11.)

BM Margarete Schramböck besucht gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und WKÖ-Präsident Harald Mahrer die Weltausstellung EXPO (bis 20.11., Dubai)

BM Klaudia Tanner nimmt an der Gala zum TÜV Austria Wissenschaftspreis teil (Kuppelsaal der TU-Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien)

Freitag, 19. November 2021

09:00 Nationalratssitzung

Sonntag, 21. November 2021

14:00 BM Klaudia Tanner nimmt am Empfang zum 100. Geburtstag von Günther Nenning beim Oktogon Am Himmel teil (Himmelstraße Ecke Höhenstraße, 1190 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/