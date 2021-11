ORF-Premiere für „Die Welt steht still“: Natalia Wörner kämpft als Ärztin und Mutter gegen Covid-19

Berührendes ZDF/ORF-Drama am 15. November um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Jahr 2020 bricht die Covid-19-Pandemie aus und schlagartig ist nichts mehr, wie es war. Natalia Wörner („Unter anderen Umständen“) kämpft als Intensivmedizinerin und zweifache Mutter gegen die heimtückische Krankheit. „Die Welt steht still“ heißt es in der gleichnamigen ORF-Premiere am Montag, dem 15. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2. Für die Ärztin beginnt damit ein emotionaler Kraftakt, der ihr und ihrer Familie alles abverlangt. Regisseur Anno Saul inszenierte das berührende ZDF/ORF-Drama nach einem Drehbuch von Grimmepreisträgerin Dorothee Schön („Charité“). In weiteren Rollen sind u. a. Marcus Mittermeier, Klaus Pohl, Lena Stolze, Lilly Barshy, Jona Eisenblätter und Bettina Stucky zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Als der erste Covid-Patient in die Klinik von Oberärztin Carolin Mellau (Natalia Wörner) gebracht wird, ahnt sie noch nicht, welche drastischen Auswirkungen die Pandemie auf ihr Leben haben wird. Carolin nimmt die Gefahr von Beginn an sehr ernst. Sie ist Teil des Krisenstabs der Klinik und hat als Anästhesistin tagtäglich hautnah mit Erkrankten Kontakt, während ihr Mann Stefan (Marcus Mittermeier) sein Einkommen verliert und ihre gemeinsamen Kinder nicht mehr zur Schule gehen können. Carolins Welt gerät völlig aus den Fugen. Mutig trifft die zweifache Mutter und engagierte Medizinerin schwierige moralische und zwischenmenschliche Entscheidungen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at