Moritz Garth veröffentlicht neue Single: "Zeit für uns" (FOTO)

Neue Single des 26-jährigen Singer-Songwriters

Autobiografisch beeinflusster Song über eine beendete Beziehung

Moritz Garth - "Zeit für uns" ist ab 12. November 2021 digital auf allen Kanälen erhältlich

Die perfekte Stimmung für den Herbst: Moritz Garth veröffentlicht mit seiner neuen Single "Zeit für uns" einen Song, der allen aus der Seele spricht, die sich schon einmal von einer Person getrennt haben, mit der es einfach zu diesem Zeitpunkt nicht gepasst hat.

Der nächste Meilenstein in der noch jungen Karriere des Singer-Songwriters Moritz Garth heißt "Zeit für uns". Nachdem er im Jahr 2018 den Hit "Bumerang" veröffentliche, mit Sängerin LEA auf Tour ging und mit diversen großen Acts auf Festivals gespielt hat, veröffentlicht er nun ein persönliches Lied, das direkt aus seinem Tagebuch stammen könnte. In "Zeit für uns" verarbeitet der 26-jährige Wahlberliner eine Beziehung, die er aus eigenen Stücken beendete. Vielleicht hätte es irgendwann gepasst, vielleicht auch nicht, aber in diesem Moment konnte er sie nicht mehr weiterführen, berichtet er über die Entscheidung und die Entstehung seiner Motivation für "Zeit für uns".

Gemeinsam mit Robert Redweick und Sebastian Kirchner entstand dadurch ein autobiografischer Song. Persönlich hat den jungen Sänger auch die Phase der Pandemie stark beeinflusst, da er eine Zwangspause einlegen musste. Umso mehr freut er sich nun, sein neuestes Werk seinen Fans präsentieren zu können.

"Zeit für uns" von Moritz Garth erscheint am 12. November 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Believe Digital.

