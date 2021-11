Fusion am Sicherheitssektor: Steirische STYX Sicherheitstechnik und deutsche EMDION bündeln ihre Kräfte

Fohnsdorf (OTS) - Der Fohnsdorfer Spezialist für Perimeterschutz STYX Sicherheitstechnik GmbH fusioniert Anfang 2022 mit der EMDION GmbH, einem norddeutschen Unternehmen für industrielle Sicherheitstechnik und Brandschutz. STYX-Gründer René Steinkellner wird nun Gesellschafter und – neben Wilfried van Schwartzenberg und Friedrich Baur – Mitglied der Geschäftsleitung von EMDION. Fohnsdorf wird nach Emden und Crailsheim zum dritten EMDION-Standort.

Rene Steinkellner erklärt dazu: „Das Zusammengehen mit EMDION ermöglicht uns noch mehr internationale Perimeterschutz-Projekte, insbesondere in der Industrie und bei erneuerbarer Energie. Unsere Kunden profitieren von einem noch breiteren Angebot an individuell angepassten Sicherheitslösungen. Sicherheit ist Vertrauenssache, hier sollte man keine Kompromisse bei der Qualität machen.“ Und Wilfried van Schwartzenberg betont: „Durch die Fusion können wir unsere Leistungen rund um Freigelände- und Gebäudesicherung mittels intelligenten Zaun- und Videosystemen ausbauen. Mit STYX und René Steinkellner haben wir einen starken Partner gewonnen – in strategischer, professioneller und menschlicher Hinsicht.“

Weitere Expansionsschritte für das Unternehmen am stark wachsenden Sicherheitsmarkt sind bereits in Planung. Aktuell sind sowohl EMDION als auch STYX auf der Suche nach zuverlässigen Fachkräften mit Qualifikationen insbesondere in Sicherheitstechnik und -management, Informationstechnologie und Elektronik.

Die STYX Sicherheitstechnik GmbH wurde 2003 in Fohnsdorf gegründet und schafft als Systementwickler für Perimeterschutz maßgeschneiderte Alarmsysteme und Sicherheitslösungen für Menschen, Gebäude und Grundstücke. Das Unternehmen ist mit einem Kernteam von neun Personen in insgesamt 19 Ländern tätig. Zu den Kunden zählen vorwiegend die kritische Infrastruktur, darunter Industriebetriebe, Forschungseinrichtungen, Logistikunternehmen, Behörden, Energieversorger, aber auch private Ressorts.

Die EMDION GmbH ist ein auf Brandschutz und Sicherheitssysteme für On-Offshore-Windkraftanlagen, Schifffahrt und Industrie spezialisiert spezialisiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Emden (Niedersachsen). Das Unternehmen kann auf über 300 Projekte in 23 Ländern verweisen. EMDION ist 2016 aus den renommierten FUNA Global Safety Systems hervorgegangen. Anfang 2020 wurde neben dem Stammsitz ein weiterer Standort in Crailsheim (Baden-Württemberg) eröffnet.

