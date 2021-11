ERGO Versicherung bereits siebenmal Service-Champion

WIEN (OTS) - Für ERGO ist die Sieben definitiv eine Glückszahl: Denn so oft hintereinander hat die Versicherung in Österreich beim Service-Champion-Ranking den 1. Platz in der Versicherungsbranche erreicht. Auch bei der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien konnte ERGO mehrfach überzeugen.

Die Analysegesellschaft ServiceValue GmbH erstellt einmal im Jahr gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main das größte Service-Ranking Österreichs, eine breit angelegte Befragung zum erlebten Kundenservice anhand von Kundenurteilen. Im Jahr 2021 wurden über 194.000 österreichische Kunden zu ihrer Servicezufriedenheit bei 738 Unternehmen aus 58 Branchen befragt.

ERGO liegt mit einem Serviceerlebnis-Wert von 77,3 % deutlich über dem Branchenmittelwert von 70,0 % und steht damit klar auf dem 1. Platz der Versicherungsbranche. Mit diesem Ergebnis konnte der Wert von 2020 erneut gesteigert werden. Darüber hinaus verbessert sich ERGO auch heuer im Gesamt-Ranking aller Unternehmen von einem „Silber“- auf einen „Gold“-Rang. In Summe sind im Ranking Kundenurteile zu 26 heimischen Versicherungsunternehmen berücksichtigt worden.

Auch erfolgreich bei ÖGVS-Studien

Die ERGO Versicherung konnte auch bei verschiedenen Untersuchungen der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien punkten: So belegt ERGO beim Branchen-Monitor 2021 in der Kategorie Kundenservice den 1. Platz der KFZ- und Unfallversicherer. 2021 untersuchte die ÖGVS, erneut in Kooperation mit dem Magazin trend und dem Tarifvergleichsportal durchblicker.at, welcher KFZ-Versicherer aktuell die beste Mischung aus Preis, Leistung und Service bietet. ERGO erzielte in der Kategorie Transparenz & Komfort eine Top-Platzierung. Das Testurteil der ÖGVS-Studie bestätigt ERGO damit als „Top KFZ-Versicherer“.

„Gerade die Ereignisse des letzten Jahres haben gezeigt, dass sich das Leben schlagartig ändern kann und auf einmal Themen im Vordergrund stehen, bei denen man Unterstützung benötigt. Unsere Kunden wissen es offenbar zu schätzen, dass wir immer für sie da sind – uns das freut uns sehr. Als Versicherung ist es unsere zentrale Aufgabe, den Menschen mit dem bestmöglichen Service und den passenden Produkten zur Seite zu stehen. Solche Auszeichnungen bestätigen uns auf unserem Weg“, so Dr. Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung AG.

Über die ERGO Versicherung

Die ERGO Versicherung AG ist mit ihrer weit über 100-jährigen Erfolgsgeschichte eines der führenden Versicherungsunternehmen am österreichischen Markt. Als Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG ist sie Teil der ERGO Group und somit der Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. Im Rahmen strategischer Kooperationen mit den Partnern UniCredit/Bank Austria und Volksbanken sowie über den eigenen Außendienst, angeschlossene Makler, Agenturen und den Direktvertrieb bietet sie ein kundenorientiertes, bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfallversicherungen für den privaten sowie betrieblichen Bereich an.

Infos unter https://www.ergo-versicherung.at/ bzw. https://www.ergo-austria.com/

