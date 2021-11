Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Dezember 2021

Wien (OTS) - 1. Bezirk

Wien(m)eins

24.11. - 24.12. Weihnachtskampagne Wien(m)eins

Vom Nikolaus auf Stelzen bis zum Live-Konzert von einem Balkon - im 1. Bezirk wird Weihnachten heuer ganz besonders zelebriert. Vier Gewinnspiele winken - an jedem Adventsonntag kann man ein Überraschungspaket gewinnen.

Diese Straßen begehen den Countdown bis zum Heiligen Abend: Graben, Kohlmarkt, Kärntnerstraße, Neuer Markt, Franziskaner Viertel, Dorotheergasse, Rotenturmstraße, Wollzeile, Börseviertel, Stephansplatz, Palaisviertel und Goldenes Quartier.

Immer live dabei ist man auf den sozialen Medien unter:

Instagram, Facebook: wien.eins





4. Bezirk

Einkaufen auf der Wieden

www.dawillichin.wien

Einwohner und Besucher des 4. Bezirks haben die Möglichkeit, das vielfältige regionale Angebot an Geschäften, Lokalen und Dienstleistungen online zu erkunden.





5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

02.12. - 30.12. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem überaus beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Österreich sowie italienische Spezialitäten wie Salami, Rohschinken, Burrata und frische Pasta. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen sowie vielfältigen Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität - natur, gebeizt oder geräuchert. Termine im November:

02.12.2021

09.12.2021

16.12.2021

23.12.2021

30.12.2021





8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

03.12. - 23.12. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Termine im November:

03.12.2021

10.12.2021

17.12.2021

23.12.2021





9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

02.12. - 30.12. Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an! Gerne werden die Einkäufe mit dem Floradl-Service bequem nach Hause geliefert. Termine im November:

02.12.2021

09.12.2021

16.12.2021

23.12.2021

30.12.2021

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

01.12. - 29.12. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten. Termine im November:

01.12.2021

08.12.2021

15.12.2021

22.12.2021

29.12.2021

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.12. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

21. Bezirk

Wirtschaft 21

Noch bis 31.12. Christkindlmarkt W21

Pünktlich zum Faschingsbeginn startet heuer zum insgesamt 37. Mal der alljährliche Christkindlmarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf. Bis zum Heiligabend kann jeweils täglich von 8:30 bis 20 Uhr nach Herzenslust gestöbert und bis 22 Uhr Glühwein, Punsch, Ofenkartoffel, Langos, Schaumbecher, Lebkuchenherzen und vieles mehr geschlemmt werden. Von 27. Dezember bis zum Silvestertag findet an gleicher Stelle der Neujahrsmarkt statt.

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

03.12. - 30.12. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt gibt es jeden Freitag zwischen 8 und 12:30 Uhr Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

10.12. & 23.12.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

03.12. & 17.12.: Piazza Star 22, Erzherzog-Karl-Straße 129

