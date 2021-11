PALMERS zeigt, welche Wäschetrends nicht unter dem Christbaum fehlen dürfen

Die Adventzeit naht. Für die Early Birds unter den Schenkenden präsentiert das Traditionswäscheunternehmen PALMERS nun die Highlights seiner Weihnachtskollektion.

Weihnachten ist nicht nur die Zeit des Beisammenseins und des zur Ruhe Kommens, sondern auch der fulminanten Feiern und der glamourösen Looks. Die Weihnachts-Kollektion von PALMERS bietet für jede Festtagsstimmung die passende Wäsche Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS

Wien (OTS) - In knapp sechs Wochen ist Weihnachten. All jene, die sich in der schönsten und besinnlichsten Zeit des Jahres nicht vom Last Minute-Einkaufsstress mitreißen lassen wollen, machen sich schon jetzt auf die Suche nach den passenden Geschenken. Und so präsentiert das heimische Traditionswäscheunternehmen PALMERS in diesen Tagen seine festliche Weihnachtskollektion. Ob für die Partnerin oder den Partner, die beste Freundin oder einen anderen lieben Menschen – in einer der mehr als 300 PALMERS-Filialen und im PALMERS-Onlineshop findet sich mit Sicherheit die passende Aufmerksamkeit. " Weihnachten ist nicht nur die Zeit des Beisammenseins und des zur Ruhe Kommens, sondern auch der fulminanten Feiern und der glamourösen Looks. Die Weihnachts-Kollektion von PALMERS bietet für jede Festtagsstimmung die passende Wäsche ", sagt Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS.

Tipp 1: Dessous in verführerischer Seide

Raffinierte Spitze, verlockendes Rot und Satin, das sich wie eine zweite Haut anfühlt – für aufregende Stunden zu zweit, aber auch für durchtanzte Nächte hält die PALMERS-Weihnachtskollektion einige ganz besondere Stücke bereit. "Zu den absoluten Highlights der Festtagssaison zählt die Serie ‚Holly Fantasy‘, die ihrem Namen alle Ehre macht und die Fantasie mit elastischer Spitze in der roten Pantone-Farbe Crimson anregt", so PALMERS-Produktchefin Eva Renk-Klenkhart. Dabei umfasst die Serie nicht nur zwei verschiedene BHs, sondern auch einen Body, ein Höschen, Strumpfbandgürtel, halterlose Strümpfe und elegante Nachtwäsche. Nicht minder sexy sind die Serien „Guilded Eve“ aus glänzendem Satin, „Modern Silk“ aus purer Seide sowie „Privée Indulgence“ aus edler Stickerei mit Farbakzenten in Rosé-Gold. Wer denkt, dass Seide nichts für die Herren der Schöpfung ist, wird bei PALMERS eines Besseren belehrt. Denn: Das Traditionsunternehmen führt aktuell den „Silky Christmas“-Herrenpyjama sowie die dazu passende „Silky Christmas“-Boxershorts im Sortiment.

Tipp 2: Cozy nights and days mit PALMERS

Auch für jene kalten Wintertage, an denen Gemütlichkeit im Vordergrund steht, hält PALMERS in dieser Saison die passenden Key Pieces bereit. "Wir freuen uns besonders, zu den Festtagen den Weihnachtspyjama für die gesamte Familie zu präsentieren. Die Serie für Groß und Klein eignet sich ideal als Weihnachtsgeschenk und für entspannte Stunden rund um den Christbaum", sagt Renk-Klenkhart über die verspielte Nachtwäscheserie in klassischem Karomuster und weihnachtlichen Farben. All jene, die es im Winter extra-kuschlig mögen, greifen bei PALMERS zu einem der hochwertigen Bademäntel. Modeexpertin Eva Renk-Klenkhart meint dazu: "Zu meinen persönlichen Lieblingen zählen hier der sportliche Bademantel ‚Berry Night‘ aus Frottee und Velour sowie die etwas verspieltere Variante, der ‚Cuddly Stars‘-Bademantel mit Sternenmuster aus wärmendem Plüsch."

Tipp 3: Weihnachtswäsche und Kuschelsocken

In den vergangenen Jahren sind bunte Socken zum wahren Must-Have avanciert. Passend dazu führt PALMERS auch eine Reihe an Kuschelsocken im Repertoire, die nicht nur angenehm warm halten, sondern die Blicke mit winterlichen Motiven vom Pinguin bis zum Schneemann auf sich ziehen. Und: Auch für hartgesottene Weihnachtsfans, die die Festtage von Kopf bis Fuß zelebrieren, ist gesorgt: "Die Boxer Briefs ‚Little Krampus‘ und ‚Where is Rudi‘ sind das perfekte Nikolo- oder Weihnachtsgeschenk für Männer, die sich selbst nicht allzu ernst nehmen", zeigt sich Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS, begeistert. Um den Look komplett zu machen, gibt es zu der Weihnachtswäsche auch die passenden Motiv-Socken in angenehmer Baumwollqualität.

Tipp 4: PALMERS Münze: Die schönste Art, einen Gutschein zu verschenken

All jene, die den Beschenkten jedoch selbst die Wahl überlassen wollen, legt Produktchefin Eva Renk-Klenkhart die PALMERS Münze als Geschenktipp ans Herz. Die PALMERS Münze im Wert von 10 Euro ist entweder einzeln oder verpackt in einer edlen 50 bzw. 100 Euro-Geschenkbox mit individualisierbarer Grußbanderole erhältlich. Gültig ist sie für das gesamte PALMERS-Produktsortiment. "Ob komfortable Wäsche, gemütliche Homewear, kuschelige Socken oder ein sexy Body, der aus dem eleganten Festtags Outfit hervorblitzt – der oder die glücklich Beschenkte hat in der Welt von PALMERS die Qual der Wahl", so Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS abschließend.

Über PALMERS

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.

