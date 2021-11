Gurgeltests und 2,5-G: REWE Group und LEAD Horizon bieten Unterstützung an

Bewährtes Gurgeltest-System in allen Bundesländern möglich

Wien/Wr. Neudorf (OTS) - Die REWE Group und LEAD Horizon stehen bereit, ihr bewährtes PCR-Gurgeltest-System auf weitere Bundesländer bzw. ganz Österreich auszurollen. Das Erfolgsmodell mit über elf Millionen durchgeführten PCR-Tests seit Jänner 2021 könnte auch bundesweit rasch aufgestockt werden.

„Wir haben bewiesen, dass wir ein verlässliches und flächendeckendes PCR-Gurgeltest-Angebot aufbauen können und würden gerne unterstützen“, sagen Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, und Karin Zeiler-Fidler, Geschäftsführerin von LEAD Horizon, angesichts der Meldungen aus den Bundesländern über die schwierigen Bedingungen, das PCR-Testangebot aufzubauen.

Seit Jänner 2021 bieten die REWE Group und LEAD Horizon in Kooperation mit dem Labor Lifebrain ein verlässliches, einfaches und niederschwelliges PCR-Gurgeltest-System für die Wiener Bevölkerung und drei Bezirke in Oberösterreich an. Im Rahmen von „Alles gurgelt“ wurde ein funktionierendes Testnetz in Wien, Linz, Gmunden und Vöcklabruck aufgebaut, das täglich mehr als 200.000 Österreicherinnen und Österreicher nutzen. Die seit Jänner elf Millionen abgewickelten Tests sprechen für sich.

„Auch in ländlichen Regionen möglich“

LEAD Horizon arbeitet inklusive Forschung und Entwicklung der Testkits seit über eineinhalb Jahren an dem Projekt und kann daher auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. „Wir haben das gesamte Prozedere in den vergangenen Monaten optimiert, sodass dieses – dank unseres starken Partnernetzwerks – stabil und routiniert läuft“, so Zeiler-Fidler. Die Lagerressourcen an Testkits stehen auf stabilen Beinen wodurch eine durchgehende Versorgung sichergestellt ist. Zusätzlich können weitere Kapazitäten bei Lifebrain für ganz Österreich sofort hochgefahren werden.

„Die REWE Group kann mit mehr als 1.900 Standorten von BILLA, BILLA PLUS, BIPA und PENNY ein sehr dichtes Netz für die Annahme und Abgabe der Tests für die Österreicherinnen und Österreicher spannen – auch in den ländlichen Regionen“, fügt Haraszti hinzu. „Und das mit jener Qualität, Verlässlichkeit und Rückverfolgbarkeit, die wir bereits in den vergangenen Monaten bewiesen haben“, so Zeiler-Fidler. „Die Zusammenarbeit bzw. die Kombination aus dem Know-how von LEAD Horizon und dem dichten Filialnetz der REWE Group hat sich eindeutig bewährt.“

„Kein anderer kann auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen!“

Zusätzlich ist durch unsere Kooperation mit Tankstellen-Partnern in ganz Österreich auch die Abgabe von PCR-Tests an Feier- und Sonntagen möglich. Außerdem hat LEAD Horizon eine einmalige Web-App programmiert, die eine Identifikation und Zuordnung einer Person unter höchsten Datenschutzstandards umsetzt. Diese ermöglicht auch, dass 2,5-G-Nachweise am Arbeitsplatz mit einer eigens entwickelten Unternehmens-Dashboard einfach und effektiv eingelesen werden können.

„Kein anderer kann auf Erfahrungswerte von mehr als elf Millionen bereits durchgeführten PCR-Corona-Tests zurückgreifen. Kein anderer kann diese Verlässlichkeit bei Lagerstand, Logistik und das einzigartige Testkit in Verbindung mit der Web-App von LEAD Horizon vorweisen. Verbunden mit der Standortdichte von BILLA, BILLA PLUS, BIPA und PENNY sind wir in der Lage, ein dichtes Netz über alle Einzugsgebiete zu ziehen und damit der Bevölkerung sehr rasch ein optimales PCR-Testangebot zur Verfügung zu stellen“, laden Haraszti und Zeiler-Fidler ein, diese Kompetenz und Ressourcen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einzusetzen.

***

Über REWE International AG

Die REWE International AG ist mit mehr als 2.570 Märkten ihrer Handelsfirmen BILLA, PENNY, BIPA und ADEG sowie den Onlineshops von BILLA und BIPA Österreichs führender Nahversorger im Lebensmittel- und Drogeriefachhandel. Mit rund 46.600 MitarbeiterInnen gehört das Unternehmen auch zu den größten Arbeitgebern Österreichs. Die REWE International AG ist Teil der deutschen REWE Group, einem der führenden europäischen Handels- und Touristikkonzerne. Auf dem österreichischen Markt ist die REWE International AG mit zahlreichen Eigenmarken wie beispielsweise Ja! Natürlich, BILLA bio, clever, Wunderlinge, Hofstädter, Da komm ich her!, Vegavita, Chefmenü, Simply Good, Wegenstein und bi good vertreten. Auch auf dem heimischen Touristik-Markt ist das Unternehmen mit ITS BILLA Reisen oder JAHN REISEN aktiv.

Über LEAD Horizon

LEAD Horizon ist ein österreichisches Unternehmen, das Anfang 2020 gegründet wurde. Gemeinsam mit Wirtschaftspartnern wurde das innovative und zum Patent angemeldete personalisierte Selbst-Test-Set zur Ermittlung von Covid-19 mittels einer Rachenspülflüssigkeit und unter Anleitung durch eine WebApp entwickelt. Mit dieser PCR-Testung bietet LEAD Horizon passende Lösungen für Unternehmen, Kultur, Sport und Privatpersonen an und ermöglicht, ein Vielfaches an Testungen niederschwellig, zeitsparend und bequem durchzuführen. www.lead-horizon.com

