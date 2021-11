Urlaub in Österreich - noch zu retten?

Lösungsansätze für einen sicheren Urlaub in Österreich

Wien (OTS) - 2G Regelung und drohende Reisebeschränkungen stellen Hotellerie, Gastronomie und den Freizeitbereich vor neue Herausforderungen. Die Veranstaltungsreihe "Urlaub in Österreich - noch zu retten?" von 22. bis 24. November 2021 in Wien, Salzburg und Innsbruck bietet mit spannenden Vorträgen aus unterschiedlichen Perspektiven Lösungsansätze zu den neuen Anforderungen im Tourismus.

VORTRAGENDE

Mag. Richard Bauer (Tourismusberatung Richard Bauer) „Der neue Gast“

Dr. Oliver Fritz (Wirtschaftsforschungsinstitut Österreich) „Österreichs Tourismus in der COVID-Krise: Was war, was ist, was wird"

Christoph Guserl (Geschäftsführer Gebäudereinigungsakademie der Wiener Gebäudereiniger SchulungsGmbH und BetriebsGmbH) „Hygiene im Tourismus - von der Notwendigkeit zur Pflicht“

Martina Voith HFK (Hygienefachkraft) „Hygiene für den Gast - Sauber ist nicht immer ausreichend!“

Mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien und dem Roten Kreuz sind kompetente Veranstaltungs- und Projektpartner mit an Bord.

Außerdem erfahren die TeilnehmerInnen, wie sie rasch und unkompliziert durch einen online Workshop zu einem zertifizierten Covid-19 Beauftragten oder Ersthelfer werden. Der persönlicher Austausch zwischen den TeilnehmerInnen, Vortragenden und Projektpartnern ermöglicht individuelle Lösungen im Hygienebereich.

"Urlaub in Österreich - noch zu retten?" - Lösungsansätze für einen sicheren Urlaub in Österreich

Datum: 22.11.2021, 14:00 - 17:00 Uhr

Ort: Tageszentrum Schloss Schönbrunn

Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien, Österreich

Url: https://viennastudies.com/news/f/zip

Datum: 23.11.2021, 14:00 - 17:00 Uhr

Ort: Hotel Imlauer & Bräu Salzburg

Rainerstraße 12-14, 5020 Salzburg, Österreich

Url: https://viennastudies.com/news/f/zip

Datum: 24.11.2021, 14:00 - 17:00 Uhr

Ort: Congress und Messe Innsbruck

Claudiastraße 1, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: https://viennastudies.com/news/f/zip

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT Veranstaltungsorganisation

ulrike.furch @ viennastudies.com