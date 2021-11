ELGA: Stabiler Betrieb wieder hergestellt

e-Medikation, e-Impfpass und e-Befund laufen wieder uneingeschränkt

Wien (OTS) - ELGA befindet sich seit gestern 10. November 2021 nachmittags wieder in einem stabilen Betriebszustand. Die in den letzten Tagen aufgetretenen Probleme, die zu verzögerten Antwortzeiten oder Ausfällen geführt haben, wurden erfolgreich behoben. Die in der Pandemie eingeführte telefonische Rezeptbestellung (kontaktfreie Medikamentenverordnung) sowie die Ausstellung von Impfzertifikaten stehen für Ordinationen und Apotheken wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

