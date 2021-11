Formel 1 live im ORF: In São Paulo wieder mit Sprint-Bewerb

Von 12. bis 14. November in ORF 1, Sprint-Rennen am 13. November wegen „Dancing Stars“ in ORF 2!

Wien (OTS) - Nicht nur das nahende WM-Finale und der Zweikampf an der Spitze steigern die Spannung in der Formel 1: Beim GP von Brasilien am kommenden Wochenende (12. bis 14. November) geht am 13. November das nächste Sprint-Rennen in Szene. Für die Formel-1-Fans heißt es dabei aufgepasst – wegen der ausnahmsweise am Samstag ausgetragenen „Dancing Stars“-Folge ist dieser Bewerb in ORF 2 zu sehen.

Dieses Formel-1-Rennwochenende wird als drittes und letztes in diesem Jahr im Sprintformat gefahren – damit gibt es im besten Fall für den Gewinner aus Sprint und Grand Prix sogar 29 statt der üblichen 25 Punkte zu holen. Ernst Hausleitner hat dieses Mal von Freitag bis Sonntag Robert Lechner als Kokommentator an seiner Seite, der Salzburger Teamchef und Rennstallbesitzer ersetzt Alexander Wurz, der geschäftlich verhindert ist.

Interviews und aktuelle Situationsberichte liefert dieses Mal Christian Diendorfer, als Verstärkung ergänzt Bianca Steiner am Sonntag das Team im „Formel 1 Motorhome“.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 12. November

16.20 Uhr: erstes freies Training

23.50 Uhr: Qualifying (HL)

Samstag, 13. November

15.50 Uhr: drittes freies Training

20.15 Uhr: F1 News (ORF 2)

20.25 Uhr: Sprint (ORF 2)

Sonntag, 14. November

15.15 Uhr: F1 News

17.25 Uhr: GP von Brasilien – Das Rennen

19.45 Uhr: Formel 1 Motorhome

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen Formel-1-Packages

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at informieren im Rahmen von umfangreichen multimedialen Info-Packages: sport.ORF.at bietet Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte und Rennanalysen. Auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at können Motorsport-Fans außerdem die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream mitverfolgen sowie Video-on-Demand-Angebote abrufen. Auch das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch die ORF TELETEXT-Leserinnen und -Leser jederzeit aktuell über das Formel-1-Geschehen.

