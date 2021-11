Das ÖZIV Burgenland Weihnachtswunder 2021 wieder da!

Schenken Sie sinnvoll zu Weihnachten!

Eisenstadt (OTS) - Der ÖZIV Burgenland engagiert sich bereits seit 43 Jahren für Menschen mit Behinderungen und kümmert sich auch intensiv um die Anliegen von Familien mit behinderten Kindern. Beratung, Antragstellung, Vertretung stehen ganz oben auf unserer To-Do-Liste, aber auch Ausflüge, Feste und Magic Moments sollen für Freude im Alltag sorgen.

Strahlende Kinderaugen durch Patenschaften

Wir möchten wieder schenken was wirklich Freude bereitet und für strahlende Kinderaugen sorgen und bieten dafür 2 Möglichkeiten:



Das Weihnachtswunder 2021 des ÖZIV Burgenland lädt dazu ein, eine einmalige Patenschaft für Weihnachten 2021 für ein Kind zu übernehmen. Für einen Betrag von € 50,- pro Kind, besorgt das ÖZIV Burgenland Christkind ganz individuelle Geschenke, die dann unter dem Christbaum liegen. Gerne können Sie auch für mehrere Kinder ein Weihnachtswunder schenken.



Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine dauerhafte Patenschaft für ein behindertes Kind zu übernehmen. Für einen Jahresbetrag von €150,- bzw. € 300,- bekommt das jeweilige Kind neben einem Weihnachtsgeschenk auch zum Geburtstag und zu Ostern ein Geschenk. Zusätzlich sind je nach Variante der Patenschaft alle Unkosten für die Ausflüge und Aktivitäten mit dem ÖZIV Burgenland für das Kind gedeckt. Dies ist ein besonders nachhaltiges Geschenk zu Weihnachten und bringt ein ganzes Jahr lang Freude.

Schwere Zeit für Familien

Seit dem letzten Jahr stehen wir vor besonderen Herausforderungen und besonders die Kinder leiden sehr unter Social Distancing, Homeschooling, Quarantänemaßnahmen und den vielen Auflagen rund um Corona. Die finanzielle Situation der Eltern ist bei vielen auch sehr angespannt, weshalb die bevorstehende Weihnachtszeit eine besondere Herausforderung darstellt.

"Menschen, insbesondere Kinder, mit Behinderungen sind eine der schwerst betroffenen Personengruppen in dieser schweren Zeit. Es ist an uns in diesen herausfordernden Zeiten, speziell Angehörigen von behinderten Kindern unter die Arme zu greifen und zu helfen. Deshalb ist es uns wichtig Glücksmomente zu schaffen. Und was kann besser sein, als ein Packerl zu Weihnachten unter dem Christbaum zu haben? Bitte helfen Sie!“, appelliert Ehrenpräsident Hans-Jürgen Groß.

Patenschaften über das Spendenkonto des ÖZIV Burgenland:

IBAN AT95 3300 0001 0091 6635,

Verwendungszweck "Weihnachtswunder 2021"

Rückfragen & Kontakt:

ÖZIV Burgenland

7000 Eisenstadt, Marktstraße 3

T: (+43 2682 / 93080400 ), 0676-7222021, 0676-754 38 02

office @ oeziv-burgenland.at / www.oeziv-burgenland.at