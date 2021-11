Weihnachten naht – Nachhaltige Geschenke online besorgen

Wien (OTS) - Weihnachten naht und damit auch die Frage, welche Geschenke man für Freunde, Bekannte und Geschäftspartner besorgen soll. Im World Vision-Geschenkeshop findet man Ideen, mit denen man Freude bereiten kann – hier in Österreich und in den World Vision-Projektgebieten in den ärmsten Ländern der Welt.



Diese „Guten Geschenke“ gibt es online unter www.worldvision.at/geschenke. Die Auswahl reicht von Ziegen über Solarlampen bis hin zu Nothilfepaketen und Gesundheitskits. „Diese Geschenke erfreuen nicht nur die Beschenkten, sondern unterstützen auch Kinder und ihre Familien in den ärmsten Regionen der Welt“, so Martina Olinowetz, Leitung Fundraising bei World Vision Österreich. „Einfacher Gutes tun und sinnvoll zu schenken geht kaum: Denn der Online-Shop ist rund um die Uhr geöffnet.“



So einfach geht es:

Spenderinnen und Spender wählen ihre „Guten Geschenke“ im Online-Shop unter www.worldvision.at/geschenke, drucken sich die passende Geschenk-Urkunde mit persönlicher Widmung aus und überraschen damit ihre Familie, Freunde oder auch Geschäftspartner.

Aus diesen Geschenken kann unter anderem gewählt werden:



25 Euro: Malaria ist in Afrika nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern. Moskitonetze sichern einen gesunden Schlaf.





sichern einen gesunden Schlaf. 28 Euro: Eine Ziege ist ein ebenso robustes wie nützliches Tier und liefert einen wertvollen Beitrag für ein besseres Leben.



ist ein ebenso robustes wie nützliches Tier und liefert einen wertvollen Beitrag für ein besseres Leben. 30 Euro: Mit dem Licht einer Solarlampe können Kinder und ihre Familien auch nach Einbruch der Dunkelheit noch lesen und lernen.





können Kinder und ihre Familien auch nach Einbruch der Dunkelheit noch lesen und lernen. 70 Euro: Schnelle Hilfe nach Katastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen ist entscheidend. Ein Nothilfe-Paket für eine Familie enthält lebensnotwendige Güter von Zeltplanen bis Hygienesets.





Bildmaterial zu den Geschenken (Copyrights: World Vision) finden Sie unter diesem Link: http://bit.ly/2cQHNFk

"Gute Geschenke" zu Weihnachten Mit World Vision nachhaltig und sinnvoll schenken. Hier geht es zum Online-Shop

Rückfragen & Kontakt:

World Vision Österreich

Mag. Tanja Zach

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 833 9411

tanja.zach @ wveu.org

www.worldvision.at