Schnell. Gesund. Lecker. Nachhaltig - Rebel Meat bringt Kindersnacks

Qualität und Regionalität im TK-Regal: neue Bio-Kinderlinie von Rebel Meat bei Billa Plus

Die Rebel Meat Hühner-Nuggets und auch die Fleischbällchen sind die ersten Tiefkühl-Produkte im herkömmlichen österreichischen Handel, die mit 100% österreichischem Fleisch in Bio-Qualität punkten Philipp Stangl, Rebel Meat Geschäftsführer 1/4

So gehen Tiefkühl-Convenience und hohe Qualität Hand in Hand Philipp Stangl, Rebel Meat Geschäftsführer 2/4

Viele Eltern schätzten schon bisher die Extraportion Gemüse in unseren Produkten und auch Kinder sind vom Geschmack der Rebel Meat Produkte begeistert Cornelia Habacher, Rebel Meat Gründerin 3/4

Ein Kind war so begeistert, dass es sich spontan 1000 Fleischbällchen zum Geburtstag wünschte Cornelia Habacher, Rebel Meat Gründerin 4/4

Wien (OTS) - Wien, 11.11.2021 – Schnell. Gesund. Lecker. Nachhaltig: Ab sofort sind die neuen Kids-Produkte von Rebel Meat bei BILLA PLUS in ganz Österreich erhältlich. Das junge Wiener Unternehmen Rebel Meat erweitert damit sein Produktsortiment um nachhaltige, gesunde Bio Hühner Nuggets und Bio Fleischbällchen im Tiefkühlregal. Die bewährte Rebel Meat Formel bleibt gleich: halb Bio-Fleisch & halb Gemüse, 100% Geschmack

Von Eltern inspiriert, mit einer Ernährungsexpertin optimiert.

“ Viele Eltern schätzten schon bisher die Extraportion Gemüse in unseren Produkten und auch Kinder sind vom Geschmack der Rebel Meat Produkte begeistert ,” so Rebel Meat Gründerin Cornelia Habacher. Daher wurde nun nach intensiver Entwicklungsarbeit die “Rebel Meat Kids” Produktlinie speziell für Kinder und junge Eltern geboren: Bio-Hühner Nuggets und Bio-Fleischbällchen aus 100% österreichischem Bio-Fleisch gepaart mit vollwertigem heimischem Getreide und saftigem Gemüse. Die Kombination ist sowohl nachhaltiger als auch gesünder als herkömmliche Fleischprodukte - und schmeckt noch dazu besser. Ernährungswissenschaftlerin Verena Wartmann, unter anderem Lehrbeauftragte an der Medizinischen Universität Wien, stand mit ihrer Expertise während der gesamten Produktentwicklung zur Seite.

Das Wichtigste: Es schmeckt Groß und Klein!

Gemeinsam mit Expert:innen an der FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg wurden die neuen Kids-Produkte von über 120 Kindern getestet - mit ausnahmslos positiven Feedback. „ Ein Kind war so begeistert, dass es sich spontan 1000 Fleischbällchen zum Geburtstag wünschte ”, erinnert sich Cornelia Habacher. Auch den Eltern schmeckte es hervorragend und so konnten die mit Gemüse veredelten Hühner Nuggets in einem Blindtest sogar besser abschneiden als herkömmliche Hühner-Nuggets aus 100% Fleisch.

Das Besondere: 100% Bio-Fleisch aus Österreich und die Extra-Portion Gemüse

Wie schon bei den bisherigen Rebel Meat-Produkten, gilt auch bei der neuen Linie: 100% Transparenz bei allen Zutaten so wie der Fleischherkunft, keine Konservierungsstoffe und besonders wichtig bei den Hühner Nuggets: Kein zugesetzter Zucker in der Panier. Durch Eingabe des Chargencodes lässt sich die Herkunft des Fleisches bis auf den Hof zurückführen.

Bei der Produktion arbeitet Rebel Meat mit dem bewährten Partner Sonnberg Biofleisch in Oberösterreich zusammen und holt sich mit der Pöttelsdorfer Edelpute Expert:innen im Bereich Bio-Geflügel an Bord. „ Die Rebel Meat Hühner-Nuggets und auch die Fleischbällchen sind die ersten Tiefkühl-Produkte im herkömmlichen österreichischen Handel, die mit 100% österreichischem Fleisch in Bio-Qualität punkten “,freut sich Rebel Meat-Geschäftsführer Philipp Stangl. „ So gehen Tiefkühl-Convenience und hohe Qualität Hand in Hand .“

ÜBER REBEL MEAT: Rebel Meat bietet innovative, fleischreduzierte Produkte und hat es sich zum Ziel gesetzt unser aller Fleischkonsum nachhaltig zu reduzieren und dabei nur auf hochwertiges heimisches Bio-Fleisch zu setzen. Die Produkte von Rebel Meat sind sowohl in der Gastronomie als auch im Großhandel & Lebensmitteleinzelhandel (u.a. Billa Plus, Billa, Gurkerl, Metro, etc.) erhältlich.

www.rebelmeat.com

Druckfähiges Bildmaterial zum Downloaden: www.rebelmeat.com/presse

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Mayr | PR-Kontakt

Email: alexandra.mayr @ rebelmeat.com

Mobil: +43 677 63948717