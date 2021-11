EU-Antisemitismusbeauftragte Katharina von Schnurbein erhält Torberg-Medaille der IKG

Ausgezeichnet wird ihr außerordentliches Engagement gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben in Europa

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 10. November, verlieh die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) im Beisein der Präsidentinnen und Präsidenten mehrerer jüdischer Gemeinden aus ganz Europa und dem israelischen Diasporaminister Nachman Shai ihre höchste Auszeichnung, die Marietta und Friedrich Torberg-Medaille, an die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission, Katharina von Schnurbein. Die Laudatio für die Preisverleihung hielt die EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler.



Der Kultusvorstand der Israelitischen Kultusgemeinde hatte diese Auszeichnung einstimmig beschlossen. Speziell hervorgehoben wurde ihr ehrliches Bemühen, Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen europaweit zu bekämpfen.



Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien:



„Es ist mir eine besondere Ehre die höchste Auszeichnung der Israelitischen Kultusgemeinde, die Marietta und Friedrich Torberg-Medaille, an Katharina von Schnurbein überreichen zu dürfen. Sie ist eine echte Freundin für alle Jüdinnen und Juden in Europa und teilt mit uns die Vision einer vielfältigen Gesellschaft, frei von Hetze und Antisemitismus. Sie hat als Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission gezeigt, dass ihr Wirken gerade den schwächsten jüdischen Gemeinden zugutekommt. Daher möchten wir mit dieser Auszeichnung auch Danke sagen: für ihr außerordentliches Engagement als starke Verbündete für jüdisches Leben in Europa.”



Katharina von Schnurbein, Antisemitismusbeauftrage der EU-Kommission



„Ich fühle mich geehrt die Marietta und Friedrich Torberg-Medaille der IKG Wien als Anerkennung für meine Arbeit im Kampf gegen Antisemitismus und für die Stärkung des jüdischen Lebens zu erhalten. Ich freue mich darüber, dass ich die Möglichkeit und den Rückhalt der Europäischen Kommission habe, diese Arbeit zu machen und teile diese Auszeichnung mit allen, die mich dabei unterstützen. Die neu angenommene Antisemitismusstrategie ist unser Bekenntnis für eine sichere Gesellschaft für alle jüdischen Bürgerinnen und Bürger in Europa und darüber hinaus. Ich freue mich darauf mit den Mitgliedsstaaten, jüdischen Gemeinden und der Zivilgesellschaft an der Implementierung dieser Strategie zusammenzuarbeiten. Europa kann nur florieren, wenn auch die jüdischen Gemeinden florieren.”



Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung



„Ich freue mich sehr, dass Katharina von Schnurbein heute mit der Marietta und Friedrich Torberg-Medaille geehrt und ihr damit für die langjährige Unterstützung und Freundschaft gedankt wurde. Sie ist der unumstrittene Fixstern am Brüsseler Himmel, wenn es darum geht, gegen Antisemitismus und Judenhass aufzutreten. Meine uneingeschränkte Unterstützung als Europaministerin ist ihr in diesem Bestreben sicher.“











