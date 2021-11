Neuer SodaStream TV-Spot: „Der Lauf des Wassers“

Österreichisches Trinkwasser und SodaStream Wassersprudler in perfekter Symbiose

Wien (OTS) -

SodaStream erstmals mit rein österreichischem TV-Spot on air

So geht der „Der Lauf des Wassers“: Bestes österreichisches Trinkwasser – über die Leitung in die SodaStream Flasche

Im Alltag die Umwelt schützen: Trinkwasser mit SodaStream zuhause selber sprudeln statt Einweg-Plastikflaschen schleppen

Wien, 10. November 2021 – Im neuen TV-Spot „Der Lauf des Wassers“ macht die weltweit führende Wassersprudler-Marke SodaStream die Trinkwasserqualität in Österreich zum Star. Der neue 20-Sekünder zeigt mit prachtvollen Bildern aus den heimischen Alpen die Schönheit und Reinheit des Naturschatzes Wasser. Mit der Inszenierung unberührter Natur will SodaStream die Österreicher*innen an die Qualität des heimischen Trinkwassers erinnern. Denn: „Der Lauf des Wassers“ führt aus den Höhen der Berge und den Tiefen der Erde in die Wasserleitungen des Landes. Und von dort am besten in die SodaStream-Flasche, wo es mit den SodaStream Wassersprudlern der neuen Generation, DUO und TERRA, einfach und bequem auf Knopfdruck zu frisch gesprudeltem Sodawasser veredelt wird.

Österreichs Trinkwasserqualität als Inspiration

„Die Trinkwasserqualität in Österreich zählt weltweit zu den besten überhaupt¹. Darüber hinaus ist Trinkwasser nicht nur eines der am strengsten kontrollierten Lebensmitteln, sondern auch etwas, worauf die Österreicher*innen besonders stolz sind. Daher war es für uns naheliegend, genau diese Aspekte in unserem neuen, erstmals vollständig in Österreich und exklusiv für den österreichischen Markt produziertenTV-Spot dramaturgisch zu nutzen,“ verrät Rüdiger Koppelmann, General Manager von SodaStream Österreich und Deutsch­land, über das neueste TV-Produkt aus dem Hause SodaStream. „Regionalität und Naturbelassenheit sind für die Konsument*innen in Österreich besonders wichtige Werte² – und Trinkwasser versinnbildlicht diese wie kaum ein anderes Produkt. Wir wollen mit unserem TV-Spot darauf aufsetzen und mit starken Bildern zeigen, warum der Wechsel zum innovativen SodaStream-System und damit der Verzicht auf überflüssiges Schleppen von Getränke-Sixpacks sowie die Reduktion von Einweg-Plastikmüll gerade jetzt eine sinnvolle und umweltfreundliche Option ist“, bekräftigt Rüdiger Koppelmann. „Bei dieser überdurchschnittlich guten Trinkwasserqualität³ ist es schlichtweg überflüssig, in Einweg-Plastikflaschen abgefülltes Wasser zu trinken.“

„Der Lauf des Wassers“ – der TV-Spot

Wenn es um die Krimmler Wasserfälle – mit einer Fallhöhe von insgesamt 385m die größten in ganz Europa – geht, schlägt das Herz aller Österreicher*innen höher. Daher stammen die prachtvollen Bilder für den SodaStream TV-Spot zum Teil aus dem Nationalpark Hohe Tauern, bei den spektakulärsten Wasserfällen des Landes, die im Film als Sinnbild für den Ursprung des Wasserlaufes stehen. Darüber hinaus lässt Österreichs bekannte Doku-Stimme, der Schauspieler und Sprecher Otto Clemens, im TV-Spot keinen Zweifel: Dieser optimale Lauf des Wassers ist nicht nur „gut für mich“, sondern insbesondere auch „gut für die Umwelt“.

„Der Lauf des Wassers“ ist der erste ausschließlich für den österreichischen Markt produzierte TV-Spot von SodaStream. Kreiert und entwickelt wurde der Spot in Zusammenarbeit mit der Brand Performance Agentur Merkle Technologies Austria GmbH und dem österreichischen Produktionshaus Chelsy Filmproduktions GmbH, beide mit Sitz in Wien.

Der neue TV-Spot ist ab sofort flächendeckend in Österreich on air und ist vor allem während der Primetime zwischen 19 und 23 Uhr auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen – von ORF 1 und ORF 2 bis zu RTL, VOX, ProSieben, ATV und Kabel Eins.

Top-Performance des Spots in der Marktforschung

In der Marktforschung erreichte der Spot eine wahrscheinliche Kaufbereitschaft (Purchase-Intent-Wert) von 65 Prozent. Dies bedeutet: Weit über die Hälfte aller Befragten würde sicher oder sehr wahrscheinlich einen Wassersprudler kaufen, nachdem sie den TV-Spot gesehen haben. Darüber hinaus überzeugt der Film auch in den Bereichen Sichtbarkeit, Differenzierung zu anderen Marken und Nähe zu den Konsument*innen. „Der Lauf des Wassers“ überzeugt bestehende Nutzer*innen von Wassersprudlern ebenso wie potentielle Käufer*innen – und dies nicht nur mit dem Hauptkaufgrund Convenience, sondern wegen der ökologischen Sinnhaftigkeit.



Unter diesem Link finden Sie den TV-Spot: https://youtu.be/ERYUvDTQYSc







¹ Siehe Österr. Trinkwasserbericht; hrsg. BMSGPK (Gesundheitsministerium)

² Roll-AMA 2021 (annual market research by Austrian Agrar Marketing AMA)

³ https://www.trinkwasserinfo.at/qualitaet/lebensmittel-trinkwasser/

Rückfragen & Kontakt:

Florian Faber

alpha_z Kommunikationsberatung GmbH

Tel.: +43 1 522 55 50-302

E-Mail: florian.faber @ alpha-z.at