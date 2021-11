Sozialdemokratie NÖ in tiefer Trauer um Otto Pendl

Pendl war lange Jahre Sicherheitssprecher im Nationalrat, Klubobmann-Stv. der SPÖ-Parlamentsfraktion, Bürgermeister von Trumau und SPÖ-Bezirksparteivorsitzender in Baden

St. Pölten (OTS) - Otto Pendl, der langjährige Sicherheitssprecher im Nationalrat, Klubobmann-Stellvertreter der SPÖ-Parlamentsfraktion, Bürgermeister der Gemeinde Trumau und SPÖ-Bezirksparteivorsitzender in Baden, ist in den frühen Morgenstunden im Alter von 70 Jahren verstorben.

Otto Pendl war von 1998 bis 2013 Bürgermeister der Marktgemeinde Trumau, Nationalratsabgeordneter von 1998 bis 2017, von 2008 bis 2017 auch Klubvorsitzender-Stellvertreter der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion. Er ist Träger des Goldenen Ehrenzeichens für die Verdienste um die Republik Österreich und Träger zahlreicher Ehrenzeichen aus den Bundesländern, wie dem Silbernen Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, dem Großen Ehrenzeichen der Bundesländer Steiermark und Kärnten sowie dem Komturkreuz des Landes Burgenland.

Der Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ, LHStv. Franz Schnabl, zeigt sich tief betroffen, ob des Verlustes eines großen niederösterreichischen Sozialdemokraten: „Unser Otto Pendl war über alle Parteigrenzen hinweg überaus beliebt und angesehen. Er ist immer, in all seinen Funktionen, für eine faire und gerechte Politik für unsere Bürgerinnen und Bürger gestanden. Otto hat stets das Gemeinsame vor das Trennende gestellt und sein Einsatz galt der Garantie des Grundrechts auf Sicherheit, sowohl im klassischen als auch im sozialen Sinne. Mit ihm verliert die Sozialdemokratie eine große Persönlichkeit. Ich trauere um einen Freund, der mir immer in Erinnerung bleiben wird! Im Namen der niederösterreichischen Sozialdemokratie möchte ich auf diesem Wege den Hinterbliebenen mein tief empfundenes Beileid aussprechen.“

Die lösungsorientierte Sachpolitik und sein soziales Engagement als Samariter, streicht Klubobmann LAbg. Reinhard Hundsmüller hervor:

„Mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft war ihm, in all seinen politischen und sozialen Funktionen, das höchste Ziel. Otto Pendl war stets ein positiver Umsetzer, der keine Diskussion gescheut hat. Wir trauern um einen großen Sicherheits- und Sozialpolitiker, der stets den sozialen Gedanken gelebt hat.“

Der Kondolenz schließen sich die langjährige Wegbegleiterin und Freundin, Landtagspräsidentin Mag. Karin Renner, Bürgermeister und Bezirksvorsitzender der SPÖ Bezirk Baden Andreas Kollross – für den Pendl ein väterlicher Freund gewesen ist – die Nationalräte, Landtagsabgeordneten und Bundesrätinnen der SPÖ NÖ an, die Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ Bgm. Wolfgang Kocevar und Klaus Seltenheim, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, der Präsident des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbandes Bgm. Rupert Dworak, Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt, der Landtagsklub sowie die gesamte Landespartei an.

