Baumpflanzungen im VILLAGE IM DRITTEN

ARE, Stadt Wien und Bezirk pflanzen Bäume im 2-Hektar-Park des neuen Grätzels

Wien (OTS) - Im dritten Wiener Gemeindebezirk errichtet die ARE Austrian Real Estate als Quartiersentwicklerin gemeinsam mit dem wohnfonds_wien, der Stadt Wien und UBM Development das „VILLAGE IM DRITTEN“. Das neue Stadtviertel entsteht auf einem über elf Hektar großen Areal, auf dem bis 2026 rund 1.900 Wohnungen, Gewerbeflächen und Nahversorgungs- sowie Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen errichtet werden. Das Herzstück des Quartiers bildet der etwa zwei Hektar große Park, der schon jetzt Form annimmt.

Heute, am 10. November 2021, haben Wiens Wohnbaustadträtin und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Landstraße-Bezirksvorsteher Erich Hohenberger und ARE CEO Hans-Peter Weiss im Zuge von frühzeitigen Baumpflanzungen – neben bereits bestehenden Bäumen – symbolisch einen von rund 40 ersten neuen Bäumen im Park gepflanzt. Ein vier Meter hoher Feldahorn aus dem Tullnerfeld gesellt sich zu heimischen Bäumen wie beispielsweise Hainbuche oder Esche.

" Mit dem VILLAGE IM DRITTEN entwickelt die ARE gemeinsam mit ihren Projektpartnern ein Stadtquartier, das so gut wie klimaneutral ist und damit neue Maßstäbe in Sachen Immobilienentwicklung setzt. Der fast zwei Hektar große öffentliche Park ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Konzepts und trägt maßgeblich zur Lebensqualität vor Ort bei. Über 170 Bäume, Sträucher, Gräser und Blumen werden für ein verbessertes Mikroklima sorgen und Erholungsraum vor der Haustüre bieten ", sagt ARE CEO Hans-Peter Weiss.

" Die Errichtung von neuem Wohnraum kann heute nur in Verbindung mit der Schaffung eines Umfeldes geschehen, dass dem Stadtklima und der Klimaerwärmung entgegenwirkt. Mit der frühzeitigen Baumpflanzung haben wir hoffentlich einen Beitrag dazu geleistet, dass die neuen BewohnerInnen des „Village im Dritten“ bereits beim Einzug einen ansprechenden Grünraum vor der Haustüre vorfinden ", so Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.

„ Soziale Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit sind zwei Säulen der Wiener Wohnbaupolitik. Das Leben in Wien bietet alle Möglichkeiten eines CO2-reduzierten Lebensstils mit vergleichsweise geringer Pro-Kopf-Versiegelung. Das VILLAGE IM DRITTEN wird hier den hohen Ansprüchen mehr als gerecht. Von der mikroklimatischen Vorprüfung über die Wiederverwendung von Wertstoffen, den Nachbarschaftsgärten oder dem zentralen Park weist dieses Projekt alle ökologischen Qualitätsmerkmale auf. Durch das hier angewandte Energiekonzept und die umfassende Nahversorgung zeigt das VILLAGE IM DRITTEN, wie die moderne Stadt Lebensqualität und Nachhaltigkeit vereint “, sagt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Die jüngst gepflanzten Bäume sind bereits zwischen vier und sieben Meter hoch und können nun – gemeinsam mit dem erhaltenen Baumbestand – bis zur Fertigstellung des Parks weiterwachsen. Insgesamt bilden dann rund 170 Bäume sowie Sträucher, Gräser, Blumen und Wiesenflächen die Grünoase. Über den Park hinaus entstehen weitere Grün- und Freiflächen im Ausmaß von rund 27.000 Quadratmeter. Dazu gehören Grünflächen, Spielplätze, Höfe und Wege zwischen den einzelnen Gebäuden. Auch die Gebäude selbst werden bepflanzt: Die Dächer werden wo dies möglich ist extensiv begrünt und an so mancher Fassade werden Pflanzen ranken.

Neben einer autofreien und fahrradfreundlichen Gestaltung des Quartiers tragen außerdem Nahversorger, Kinderbetreuung, Schulen und Büros zu kurzen Wegen in der Stadt und somit einem umweltschonenden Umgang mit Ressourcen bei. Darüber hinaus ist das VILLAGE IM DRITTEN durch die Nähe zur S-Bahn, diversen Straßenbahnlinien, einer geplanten Busverbindung und der Nähe zum Hauptbahnhof sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden.

NUTZUNG LOKALER ERNEUERBARER ENERGIE

Der neue Stadtteil VILLAGE IM DRITTEN wird hinsichtlich der Energieversorgung europaweit neue Maßstäbe setzen. Im Fokus steht die Nutzung lokal vorhandener, erneuerbarer und klimafreundlicher Ressourcen. So viel Energie wie möglich soll vor Ort produziert und verbraucht werden.

Geplant ist ein klimafreundliches Gesamtkonzept für die Wärme-, Kälte- und Stromversorgung der Gebäude. Rund 500 Tiefensonden ermöglichen die Nutzung von Erdwärme und dienen als Speicher für Abwärme. Außerdem bieten sie die Möglichkeit zur Temperierung, also der moderaten Abkühlung, sämtlicher Wohnungen und beugen städtischen Hitzeinseln vor. Zusätzlich tragen Photovoltaikanlagen auf den Dächern zur lokalen Stromversorgung bei. Der Park und die umliegenden Grünflächen sorgen für ein gutes Mikroklima und die kurzen Wege helfen den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Somit entsteht auf den Wiener Aspanggründen eines der nachhaltigsten und innovativsten Immobilienprojekte Europas. Das Energiekonzept für das VILLAGE IM DRITTEN entwickelt Wien Energie gemeinsam mit der ARE. Die optimale Nutzung und Verteilung der Energie vor Ort stellt das Start-Up AMPEERS ENERGY mit seiner Software zur Anlagenbetriebsführung und Abrechnung sicher.

Hier geht es zu weiterem Bildmaterial sowie Presseaussendungen zum VILLAGE IM DRITTEN

