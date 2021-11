TECHWOODHOMES hebt „easy and smart living“ auf ein neues Level

Wien (ots) - Proptech-Unternehmen stellt das Leben der Zukunft vor – Eigenentwickelte smarte Steuerung und Anwendungen in Architektenhäusern aus Holz

Mit der TECHWOODHOMES Holding GmbH geht ein neues Proptech-Unternehmen an den Start, das Smart Home, Architektur, Nachhaltigkeit und Assisted Living vereint. Um Interessenten seine fünf Haustypen zu präsentieren, bebaut das Unternehmen ein Gelände in Gaaden bei Mödling nahe Wien. Dieses soll Besuchern ab Mai 2022 offenstehen. Zielgruppe sind Einfamilienhausbauer sowie Bauträger. Zur Expansion will TECHWOODHOMES in einem späteren Schritt eine Finanzierungsrunde abhalten.

Bei der Entwicklung der TECHWOODHOMES arbeitete ein erfahrenes Team aus Smart-Home-Experten im Hard- und Softwarebereich, Architekt und Baumeister sehr eng zusammen. Das Ergebnis ist ein smartes Holzhaus, das mit der eigens entwickelten Software das Leben im Haus nachhaltig verändert. Ein optimales Raumklima und höchster Wohnkomfort werden groß geschrieben. Durch seinen Wandaufbau aus Holz, Schafwolle und Lehm ist das Haus nachhaltig. Die integrierte Thermoenergetik reduziert den Energieaufwand auf ein Minimum und erzeugt ein natürliches Raumklima.

Durch und durch intelligent

Kern des TECHWOODHOME ist die eigenentwickelte App, über die sich die Smart-Home-Systeme steuern lassen – von Fingerprint-Zugang und vernetzter Sicherheitskamera über automatische Lieferklappe und Elektroladestation bis hin zu automatischer Beschattung, Bewässerung und Rasenroboter. Das Heizungs- und Kühlsystem in Wand und Decke, das nach dem Prinzip der Thermoenergetik arbeitet, ist über die App regulierbar. Das eigens designte User Interface ermöglicht eine intuitive Steuerung. Informationen zum Haus wie z. B. Energieerzeugung, Strom- und Wasserverbrauch und Informationen wie Grundbucheintrag, Einreichplan oder Leitungspläne sind ebenfalls über die App abrufbar. Die im Haus eingebaute Technologie ist wartungsarm und reduziert anfallende Arbeiten auf ein Minimum. Zusätzlich bietet die Steuerung gänzlich neuartige Funktionen wie beispielsweise für die einfache Wartung oder Renovierung des Hauses.

Download Pressemitteilung: https://techwoodhomes.com/media-room/

Rückfragen & Kontakt:

TECHWOODHOMES Holding GmbH

Michael Rohrmair

CEO

Tel.: +43 (0)699 195 73 797

media @ techwoodhomes.com

www.techwoodhomes.com