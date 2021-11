Palästina Solidarität Österreich wendet sich in Offenem Brief an den Präsidenten des ÖFB

Protest gegen Länderspiel Österreich - Israel und gegen die Annahme der IHRA Definition von Antisemitismus durch den ÖFB und die Bundesliga

Wien (OTS) - Die Plattform Palästina Solidarität Österreich wendet sich heute in einem Offenen Brief an den Präsidenten des ÖFB, um gegen das am Freitag stattfindende Fußball-Länderspiel Österreich gegen Israel und gegen die Annahme der IHRA-Definition von Antisemitismus durch den ÖFB und die Bundesliga zu protestieren. Im Offenen Brief wird Israel als 'völkerrechtswidriges Apartheid- und siedlerkolonialistisches Regime' bezeichnet.

Näheres unter https://www.palaestinasolidaritaet.at/de/4707

