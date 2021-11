Corona-Bonus: Biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker sollen leer ausgehen

biomed austria fordert den Corona-Bonus für die Biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker sowie eine entsprechende Nachschärfung des Covid-19-Zweckzuschussgesetzes.

Wien (OTS) - Wie es aussieht, erhält eine Berufsgruppe keinen Corona-Bonus, obwohl sie seit Pandemiebeginn an vorderster Front steht, gemeinsam mit anderen Gesundheitsberufen: die Biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker.

Seit Inkrafttreten des Covid-19-Zweckzuschussgesetzes steht fest, wer Anspruch auf den so genannten Corona-Bonus hat: Laut § 1f. Abs 2 Z 1 und 2 erhalten alle Berufsangehörigen, die seit Pandemiebeginn im „unmittelbaren persönlichen Kontakt“ zu Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen gearbeitet haben, diese Sonderzahlung in der Höhe von EUR 500,-

Demnach wären Biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker - also genau jener Gesundheitsberuf, der seit Beginn der Pandemie rund um die Uhr den Großteil der täglich bis zu 100.000 Corona-Tests durchführt und gleichzeitig dafür sorgt, dass alle Patientinnen und Patienten auf Normal- und Intensivstationen behandlungsentscheidende Laboruntersuchungen erhalten - von diesem Bonus ausgeschlossen.

„Nicht nur der persönliche Kontakt mit Patientinnen und Patienten, sondern auch die Verarbeitung der Nasen-Rachen-Abstrichproben, die als Grundlage für Antigen- und PCR-Tests dienen, ist mit einem gewissen Infektionsrisiko verbunden“, erklärt dazu Sylvia Handler, Präsidentin des österreichischen Fachverbandes für Biomedizinische Analytik biomed austria.

Seit mehr als zwanzig Monaten stehen Biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker an vorderster Front in der Pandemiebekämpfung. Eine ihrer Hauptaufgaben war und ist dabei die fachlich korrekte Durchführung und Auswertung der wichtigen PCR-Tests, die mit Fortschreiten der Pandemie und mit jeder neuen Infektionswelle in noch größerer Anzahl - und das bei gleichbleibend hoher Qualität - benötigt werden.

„Wir erklären uns mit allen Berufsgruppen, die wie wir um die Gesundheit der Menschen in Österreich kämpfen, solidarisch - nicht mehr und nicht weniger erwarten wir uns von den politisch Verantwortlichen für die Biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker“, so Handler. „Unseren Berufsangehörigen ist bewusst, dass sie mit den unzähligen Corona-Tests, die sie nach höchsten Qualitätsstandards durchführen, eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung der Pandemie haben. Jetzt ist es höchst an der Zeit, dass dies auch von der Politik anerkannt wird.“

biomed austria fordert daher den Corona-Bonus für die Biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker sowie eine entsprechende Nachschärfung des Covid-19-Zweckzuschussgesetzes.

biomed austria - Österreichischer Berufsverband der Biomedizinischen AnalytikerInnen

