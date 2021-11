ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere „Alpenwege – Von Bibel, Römerpfad und Kaunertal“, Corona-Krise in „Politik live“

Außerdem: „Donnerstag Nacht“ mit „Die Tafelrunde Spezial“, „Kabarett im Turm: Aida Loos – Filterloos“, „Dinner für Zwei: Walid Azak & Aida Loos“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information ist am Donnerstag, dem 11. November 2021, in einer neuen „Land der Berge“-Doku im Hauptabend unterwegs auf den „Alpenwegen – Von Bibel, Römerpfad und Kaunertal“. Anschließend in „Politik live“ bei Peter Fritz dreht sich alles um die Frage: „Impfen um jeden Preis – Droht ein neuerlicher Lockdown?“. Die „Donnerstag Nacht“ zeigt danach ein Best-of „Tafelrunde“, bevor Aida Loos in neuen Ausgaben von „Kabarett im Turm“ und „Dinner für Zwei“ zu Gast ist.

Im Hauptabend präsentiert „Land der Berge“ die Neuproduktion „Alpenwege – Von Bibel, Römerpfad und Kaunertal“ (20.15 Uhr). Auf den Spuren von Schmugglern, die auf einem Weg „heiße Ware“ brachten, die die religiöse Welt Europas erschüttern sollte. Ein anderer Pfad war eine der bedeutendsten Handels- und Transitrouten Mitteleuropas. Und schließlich wartet ein zielloser Weg entlang einer der spektakulärsten Gletscherstraßen der Alpen. Der Film von Kurt Reindl folgt den Menschen, Bergen und Geschichten auf dem historischen Römerpfad Via Raetia, der geheimen Route der Bibelschmuggler, über Dachstein und Nockberge und der viel zitierten schönsten Sackgasse der Alpen, der Kaunertaler Gletscherstraße.

Anschließend um 21.05 Uhr lädt Peter Fritz zur „Politik live“-Gesprächsrunde zum Thema „Impfen um jeden Preis – Droht ein neuerlicher Lockdown?“. Am Wochenende wurde mit 9.943 positiv Getesteten ein neues Allzeit-Hoch in der Pandemie erreicht. Die Impfrate ist laut Expertinnen und Experten immer noch zu niedrig, umgekehrt ist fast ein Viertel der Intensivpatienten vollständig geimpft. Erst unter dem Druck der neu eingeführten 2G-Regel und mit Anreizen wie einer Impflotterie lassen sich jetzt mehr Menschen gegen Covid-19 impfen. Sind diese Maßnahmen ausreichend oder vielleicht doch zu spät? Ist eine rasch eingeführte Impfpflicht möglicherweise der einzige Weg aus der Krise und letztlich das gelindere Mittel als der unüberblickbare Fleckerlteppich an Regelungen in den Bundesländern? Und droht nicht doch letztlich ein neuerlicher Lockdown?

Die „Donnerstag Nacht“ startet um 21.55 Uhr zum offiziellen Faschingsbeginn mit „Die Tafelrunde Spezial“. Gerald Fleischhacker lässt darin einige der besten und lustigsten Momente der ORF-III-Satireshow Revue passieren. Mit Gery Seidl, Andreas Vitásek, Angelika Niedetzky, Lydia Prenner-Kasper, Isabell Pannagl, Günther Lainer, Alex Kristan und vielen mehr. Danach folgt die neue „Kabarett im Turm“-Folge „Aida Loos – Filterloos“ (22.50 Uhr). Wie wirkt sich der Nikotinentzug auf ihr Wohlbefinden aus? Das und vieles mehr verrät Loos verschmitzt, mit Schmäh und ohne Rücksicht auf Verluste. Abschließend ist Aida Loos gemeinsam mit Walid Azak zu Gast bei einem neuen „Dinner für Zwei“ (23.45 Uhr).

