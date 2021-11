10 Jahre TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis im Live Stream am 18.11.

Jubiläumsgala TÜV AUSTRIA #WiPreis I\O live aus der TU Wien auf wipreis.tuvaustria.com

Wien (OTS) - Mit einem Einreichrekord startete die erste Etappe zur zehnten Auflage des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises. 127 Bewerbungen aus Universitäten, Fachhochschulen, HTLs und Unternehmen bereiteten der Jury arbeitsreiche Sommerwochen! Ein starkes Signal für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich. Insgesamt wurden 15 Projekte nominiert, neun in den Hauptkategorien, sechs für die Publikumspreise.

Kandidaten für Kategoriepreise

In der Kategorie „Universitäten/Fachhochschulen“ setzten sich Helmut Bierbaumer, MSc, Absolvent des Masterstudiengangs IT & Mobile Security der FH Joanneum Kapfenberg, und die Dissertanten DDI Dr. Matthias Katschnig, Kunststofftechniker an der Montanuniversität Leoben, und der Informatiker Dr. Thomas Ortner, MMSc, TU Wien, gegen starke wissenschaftliche Konkurrenz durch.

In der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ freuen sich die Maturantenteams der HTL Klagenfurt Mössingerstraße (Elektronik und Technische Informatik), Andreas Maier, Gabriel Tanner und Gilbert Tanner, sowie der HTL Klagenfurt Lastenstraße (Maschinenbau), Lukas Frisch, Dominik Jerey, Luca Jörg, Emanuel Ladinig und Daniel Morak über eine gemeinsame Nominierung für einander thematisch ergänzende Diplomarbeitsprojekte. Im Rennen sind darüber hinaus Pascal Bruckner, Kerstin Hirsch und Isabell Rauscher aus der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Zwettl, und die Kunststofftechniker Marlene Rossegger und Mario Vetter von der HTL Kapfenberg.

In der Kategorie „Unternehmen“ schafften es drei innovative Projekte in die Finalphase: das ABC Abwehrzentrum des Österreichischen Bundesheeres im niederösterreichischen Korneuburg, Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid AG aus Wien, und Tribotecc GmbH, Spezialist für Produktlösungen im Bereich Metallsulfide in Arnoldstein, Kärnten.

Kandidaten für TÜV AUSTRIA Publikumspreise

In der Kategorie „Universitäten/Fachhochschulen“ DI Patrick Geiger, Masterabschluss Lebensmittelwissenschaften und -technologie der Universität für Bodenkultur Wien, und Helga Ludwig, MSc, Bioinformatikerin der Johannes Kepler Universität Linz.

In der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ stellen sich die Flugtechnikmaturanten Angelina Berthold, Jorkim Sorko und Benjamin Werdenich, HTL Eisenstadt, sowie die Mechatroniker Jan Reinsperger, Simon Schmidmayr, Christoph Steiner und Moritz Vögl, HTL Rennweg, der Gunst des Publikums.

In der Kategorie „Unternehmen“ präsentieren sich App-Entwickler inoqo GmbH aus Wien und View Promotion GmbH, Technologiedienstleister aus Oberösterreich

Livestream aus dem Kuppelsaal der TU Wien

Am Donnerstag, 18. November, ist es soweit. Im Rahmen eines Galaabends im Kuppelsaal der Technischen Universität Wien werden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet.

Auf https://wipreis.tuvaustria.com als Live-Stream und zum Nachsehen.

TÜV AUSTRIA Wissenschaftpreis I\O

Datum: 18.11.2021, 19:00 Uhr

Ort: Livestream, Österreich

Url: https://wipreis.tuvaustria.com

