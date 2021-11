Presseeinladung: Global Rockstar präsentiert einzigartige Music NFTs

Wiener Startup präsentiert Weltneuheit aus dem Blockchain-Universum und revolutioniert die Musikindustrie. Hilton Stadtpark, 18.11., 17h30

Wien (OTS) - Einladung zu Präsentation und Pressegespräch mit Christof Straub, Gründer und CEO von GLOBAL ROCKSTAR und Don Tapscott, kanadischer Unternehmer, Autor („Die Blockchain-Revolution“) und weltweit renommierter Cyber-Guru.

Termin: Donnerstag, 18. November

Zeit: 17.30 bis 18.30 Uhr

Ort: Wien, Hilton Stadtpark, Parksuite 5, 1. Stock (Es gilt 2G.)

Host: Global Peter Drucker Forum

Erste Lorbeeren für seine Music NFTs heimste GLOBAL ROCKSTAR bereits von Kollaborationspartner Amazon Web Services (AWS) ein, die sie als globale Referenz für den Einsatz von NFTs führen: Das Global Rockstar Team wird seine Innovation im Zuge der AWS re:invent Konferenz am 29.11 in Las Vegas am US-Markt präsentieren.



Aber mal ganz grundsätzlich:

Was sind NFTs? Ein Non-Fungible Token ist ein nicht kopier- oder ersetzbares digital geschütztes Objekt auf der Basis von Blockchain-Technologie.

Was ist GLOBAL ROCKSTAR? Das Wiener Startup und Musiklabel (globalrockstar.com) ermöglicht es Fans, Anteile an Songs zu erwerben und am Erfolg ihrer Lieblingsband zu partizipieren. So stammt etwa Chris Steger, jüngster Amadeus-Gewinner und sein Hit „Zefix“ aus der Global Rockstar-Talentschmiede.

Und was sind nun Music NFTs? Besitzer von Global Rockstar Music NFTs sichern ihre Beteiligungsrechte an Hits – mit einer Laufzeit von bis zu 70 Jahren – in der Blockchain. Wenn diese NFTs in Zukunft gehandelt werden, sind sämtliche Transaktionen perfekt nachvollziehbar, und es ist immer klar, wem was gehört.

Muss man da viel investieren? Überhaupt nicht. Schon ab 5 Euro ist man dabei. Und muss nicht einmal sein Crypto wallet selbst herstellen – das alles stellt GLOBAL ROCKSTAR zur Verfügung.

Don Tapscott, der auf Einladung des Global Peter Drucker Forum in Wien weilt, wird die disruptive Kraft von Music NTFs in diesem Pressegespräch vorstellen. Sie sind dazu herzlich willkommen und werden selbstverständlich die Möglichkeit haben, Fragen an Don Tapscott und Christof Straub zu stellen.

Anmeldung bitte über: Philipp Strommer: phil @ globalrockstar.com, Tel: +43 664 878 2008

Wir freuen uns sehr auf Sie und laden Sie herzlich ein, im Anschluss an das Pressegespräch den Cocktail des Global Peter Drucker Forum zu besuchen.

Wiener Startup GLOBAL ROCKSTAR präsentiert Music NTFs

- Dieses österreichische Projekt wird der weltweite reference case von Amazon Web Services

- Besonders für NFT-Neulinge geeignet (Wallet wird von Global Rockstar zur Verfügung gestellt, niedrigste Fees, intuitive Nutzung, ab kleinen Beträgen,…)

- Der Global Rockstar Music NFT ist insofern einzigartig, als damit (zusätzlich zum Wert des NFTs selber) auch ein revenue verbunden ist, nämlich die Beteiligung an den Einnahmen der entsprechenden Songs (wie bei Global Rockstar üblich)

- Der weltweit renommierte NFT-Guru Don Tapscott wird die disruptive Kraft von Music NTFs in diesem Pressegespräch vorstellen



Datum: 18.11.2021, 17:30 - 18:30 Uhr

Ort: Hilton Stadtpark, Parksuite 5, 1. Stock (Es gilt 2G.)

Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Strommer

E: phil @ globalrockstar.com

T: +43 664 878 2008