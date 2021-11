Konzert Lule Elezi aus dem Kosovo in Wien

Wien (OTS) - Die kosovarische Pianistin gastiert am 15. November um 19 Uhr in Wien im Palais Hansen mit Werken von Chopin, Rauf Dhomi und Ludwig van Beethoven. Anlässlich einer CD-Präsentation der Künstlerin lädt der kosovarische Botschafter nach dem Konzert zu einem Empfang. Das Konzert findet im Rahmen des Konzertzyklus der „Internationalen Chopin-Gesellschaft“ statt.

Nach dem Balkankrieg spielte sie erstmals im Ausland in Wien. Nach dem Konzert sagte sie „Jetzt habe ich das Stück zum ersten Mal vollständig gehört.“ Für das Publikum war das unverständlich. Sie aber klärte auf. An der Universität gab es kein einziges Klavier, an dem alle Tasten funktionierten. So hörte sie ihre eigene Vorführung beim Konzert in Wien zum ersten Mal. Inzwischen hat sie eine Professur an der Universität Pristina, ein Masterstudium der Musikakademie in Sarajevo und viele internationale Konzerte: Sankt Petersburg, Tokio, New York, China, Berlin, Hamburg, Potsdam, Frankfurt, Stockholm ...

Während der Corona Pandemie hat sie im „Mozart Haus“ in Wien eine CD aufgenommen, die beim Konzert vorgestellt wird.

