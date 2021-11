Pro & Contra heute um 22:25 Uhr auf PULS 4: Neue Pandemie-Regeln – Echter Ausweg oder erneute Verlängerung?

Es diskutieren Sibylle Hamann (Die Grünen), Gerald Loacker (NEOS), Arzt Bernhard Angermayr und der Kitzbühler Tourismusobmann, Christian Harisch.

Wien (OTS) - Die Impfquote muss rauf, in diesem Punkt sind sich alle einig. Doch ist die 2G-Regel die Lösung oder braucht es mehr Maßnahmen, etwa in der Schule? Darüber diskutieren in Pro und Contra Sibylle Hamann (Die Grünen), Gerald Loacker (NEOS), Arzt Bernhard Angermayr und der Kitzbühler Tourismusobmann, Christian Harisch.

Die Corona-Ampel lässt ganz Österreich wieder einmal rot leuchten. Die seit Wochen stark steigenden Neuinfektionen gipfeln derzeit in einer 7-Tages-Inzidenz von 640, Tendenz steigend. Die Regierung will diese vierte Welle mit einer bundesweiten 2G-Regel eindämmen und erlaubt den Zutritt im Freizeitbereich nur noch für Geimpfte und Genesene.

Die Antikörpertests verlieren ihre Gültigkeit und im ganzen Handel gilt FFP2-Pflicht. Damit erhöht die Politik den Druck auf Ungeimpfte. Ihr Ziel: die europaweit niedrige Impfquote rasch zu steigern und die drohende Reisewarnung für den heimischen Wintertourismus abzuwenden. Vor allem in den von Corona stark belasteten Bundesländern Oberösterreich und Salzburg steht ein Lockdown für Impfverweigerer in Raum.

Doch kommen die Verschärfungen zu spät? Muss sich der Tourismus auf einen weiteren mageren Winter einstellen? Und welche Rolle spielen die Kinder?

Pro und Contra

Dienstag, 9. November 2021, um 22:25 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 10. November 2021, um 20:20 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Sibylle Hamann, Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecherin, Die Grünen

Gerald Loacker, Nationalratsabgeordneter und Gesundheitssprecher, NEOS

Christian Harisch, Hotelier, Immobilienunternehmer, Tourismusobmann Kitzbühel

Bernhard Angermayr, Internist und Leiter Ärzte im Zentrum, St. Pölten



Moderation: Corinna Milborn

