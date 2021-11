AVISO: GPA-Pressekonferenz – Arbeitsstress und Belastungen für ArbeitnehmerInnen steigen

Präsentation einer IFES-Umfrage

Wien (OTS) - Gewerkschaft GPA/Termin



Eine Vielzahl an Rückmeldungen von Betriebsräten und Mitgliedern, dass der Arbeitsstress in den letzten Monaten stark steige, nahm die Gewerkschaft GPA zum Anlass, eine Meinungsumfrage in Auftrag zu geben, die Druck und Stress am Arbeitsplatz und die daraus resultierenden Belastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer untersucht. Diese Studie wird im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert.

Wann: Montag, 15. November 2021, 09:30 Uhr

Wo: Gewerkschaft GPA, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien





Ihre Gesprächspartnerinnen:

+ Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA

+ Eva Zeglovits, Geschäftsführerin des Instituts für empirisches Sozialforschung IFES





Die Pressekonferenz wird im Präsenzformat stattfinden, auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen wird geachtet.



