Quectel erhält ASPICE CL2-Zulassung und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Software für die Automobilindustrie

Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT- und Automobilkommunikationsmodulen sowie Antennen, hat am 4. November erfolgreich das Zertifikat Automotive Software Performance Improvement and Capability Determination Containment Level 2 (ASPICE CL2) erhalten. Die ASPICE CL2-Zulassung bestätigt, dass die Software-Entwicklungskapazitäten des Unternehmens in der Automobilindustrie den internationalen Standards entsprechen und Quectel ein weltweit fortgeschrittenes Niveau erreicht hat.

Der Automotive SPICE-Standard, der von großen europäischen Automobilherstellern gemeinsam entwickelt wurde, hat sich auf dem Weltmarkt durchgesetzt, um die Softwareentwicklungsprozesse zu verbessern und zu evaluieren. Dieser international anerkannte Standard wird auch von führenden Automarken als Einstiegsschwelle bei der Lieferantenauswahl verwendet.

Der Automobilmarkt steht derzeit vor einem der größten Umbrüche seiner Geschichte. Software wird bei der Realisierung neuer Funktionen in intelligenten Fahrzeugen immer wichtiger, und die Automobilhersteller haben einen ständig wachsenden Bedarf an Software-Qualitätsmanagement. Aus diesem Grund hat Quectel seine Softwareentwicklungsprozesse, Technologien und Werkzeuge an die strengen Anforderungen von ASPICE angepasst und optimiert, um sicherzustellen, dass es seinen Kunden in der Automobilindustrie zuverlässige Software in einem Standardprozess und auf nachhaltige Weise zur Verfügung stellt.

Min Wang, General Manager of Automotive Business bei Quectel, kommentierte: "Wir konzentrieren uns seit vielen Jahren auf die Branche der vernetzten Fahrzeuge und haben reiche Erfahrungen mit Massenproduktionsprojekten gesammelt. Das Bestehen des ASPICE-Assessments ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für uns, da es nicht nur unsere Softwareentwicklungs- und Managementfähigkeiten stärkt, sondern uns auch bei der Entwicklung überlegener und fortschrittlicher Automobilprodukte unterstützen wird. Noch wichtiger ist, dass die ASPICE CL2-Zulassung unseren weltweit renommierten Partnern in der Automobilindustrie Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Quectel gibt und uns definitiv helfen wird, den globalen Markt weiter auszubauen."

