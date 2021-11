Der Österreichische Wirtschaftsverlag erhält im Rahmen eines Management-Buy-outs einen neuen Eigentümer

Der Süddeutsche Verlag veräußert den Österreichischen Wirtschaftsverlag im Rahmen eines MBO an Geschäftsführer Thomas Letz

Wir konzentrieren uns weiterhin konsequent auf die strategische Entwicklung unserer Fachinformations- und Fachservice-Unternehmen zu digitalen Informationsdienstleistern mit crossmedialer Produktpalette und jeweils kritischer Größe. Mit diesem Management-Buy-out schaffen wir für den Österreichischem Wirtschaftsverlag und seinen Mitarbeitenden eine neue Perspektive, worüber wir uns sehr freuen. Wir wünschen Thomas Letz und seinem Team auch zukünftig viel Erfolg und werden weiterhin schlagkräftig kooperieren! Dr. Karl Ulrich, Geschäftsführer des Süddeutschen Verlags 1/2

Den Österreichischen Wirtschaftsverlag gibt es seit 76 Jahren. In den vergangenen drei Jahren als Geschäftsführer des ÖWV habe ich die Stärken des Verlags kennengelernt: Diese sind nicht nur die vielen Magazine, die fest in ihren jeweiligen Branchen verankert sind, oder die neuen E-Learning-Produkte, welche als ‚Wirtschaftsverlag Akademie‘ jetzt auf dem Markt sind. Stark sind vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was sie leisten, macht uns aus. Ich bin davon überzeugt, dass wir die digitale Transformation unseres Unternehmens gemeinsam weiter voranbringen und den Verlag sehr gut entwickeln werden Thomas Letz, Geschäftsführer des ÖWV 2/2

Wien / München (OTS) - Die Süddeutscher Verlag Hüthig Fachinformationen GmbH, eine Tochtergesellschaft der Süddeutscher Verlag GmbH, veräußert mit Wirkung zum 1. November 2021 sämtliche Anteile an der Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH (ÖWV) an Thomas Letz, Geschäftsführer des ÖWV. Thomas Letz ist damit alleiniger Gesellschafter des ÖWV und wird weiter als Geschäftsführer tätig sein. Alle Arbeitsplätze im Verlag bleiben erhalten. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Österreichische Wirtschaftsverlag (www.wirtschaftsverlag.at) ist einer der größten Fachverlage Österreichs. Er ist auf die Branchen „Automotive“, „Bau“, „Gastronomie & Handel“ und „Wirtschaft“ spezialisiert. Der Verlag publiziert zwölf Fachmagazine mit einer jährlichen Auflage von rund 1,35 Millionen. Die fünf Internetportale des Verlags haben eine digitale Reichweite von monatlich rund 82.000 Besucherinnen und Besuchern. Corporate Publishing und E-Learning-Angebote gehören zum Leistungsspektrum des ÖWV. Der Verlag hat 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Wien.

Thomas Letz sagt: „ Den Österreichischen Wirtschaftsverlag gibt es seit 76 Jahren. In den vergangenen drei Jahren als Geschäftsführer des ÖWV habe ich die Stärken des Verlags kennengelernt: Diese sind nicht nur die vielen Magazine, die fest in ihren jeweiligen Branchen verankert sind, oder die neuen E-Learning-Produkte, welche als ‚Wirtschaftsverlag Akademie‘ jetzt auf dem Markt sind. Stark sind vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was sie leisten, macht uns aus. Ich bin davon überzeugt, dass wir die digitale Transformation unseres Unternehmens gemeinsam weiter voranbringen und den Verlag sehr gut entwickeln werden .“

Dr. Karl Ulrich, Geschäftsführer des Süddeutschen Verlags, sagt: „ Wir konzentrieren uns weiterhin konsequent auf die strategische Entwicklung unserer Fachinformations- und Fachservice-Unternehmen zu digitalen Informationsdienstleistern mit crossmedialer Produktpalette und jeweils kritischer Größe. Mit diesem Management-Buy-out schaffen wir für den Österreichischem Wirtschaftsverlag und seinen Mitarbeitenden eine neue Perspektive, worüber wir uns sehr freuen. Wir wünschen Thomas Letz und seinem Team auch zukünftig viel Erfolg und werden weiterhin schlagkräftig kooperieren! “

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Böck

s.boeck @ wirtschaftsverlag.at

004367688465380