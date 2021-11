VP-Schwarz: „Kickl will wieder mit Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen auf die Straße gehen“

Anstatt staatspolitische Verantwortung zu übernehmen, verbreitet die FPÖ krude Theorien

Wien (OTS) - „FPÖ-Chef Herbert Kickl will, wie schon im Frühjahr, abermals mit Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen auf die Straße gehen. Damit startet die FPÖ den nächsten Anlauf, Kickls gesundheitsgefährdenden Unsinn unter die Menschen zu bringen. Während es der Bundesregierung darum geht, das Gesundheitssystem und Menschenleben zu schützen, treibt die FPÖ die Spaltung der Gesellschaft voran, nur um impfkritische Wähler an sich zu binden. Damit beschleunigen Kickl und seine blauen Verbündeten das Ausbreiten des Virus, anstatt staatspolitische Verantwortung wahrzunehmen“, erklärt Gaby Schwarz, stellvertretende Generalsekretärin der neuen Volkspartei.



„Der Plan B der FPÖ steht klar für Kickls Beratungsresistenz: Mit abstrusen Verschwörungstheorien, ausgeprägter Wissenschaftsfeindlichkeit und feindseligen Attacken setzt die FPÖ auf Krisenverlängerung anstatt Krisenmanagement. Damit wird Kickls Gleichgültigkeit gegenüber der Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher sowie der Stabilität unserer heimischen Wirtschaft ein für alle Mal deutlich“, so Schwarz abschließend.



