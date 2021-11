AVISO: Enthüllung des Corona-Denkmals der Hoffnung auf dem Wiener Heldenplatz

Als Zeichen der Verbundenheit macht das Denkmal von Weissenberger & Ruzsics Mut und Hoffnung für eine Renaissance von Nachhaltigkeit, Inklusion und Liebe

St. Pölten (OTS) - Freitag, 12. November 2021, 13:00 Uhr, Wiener Heldenplatz (zwischen den Parlaments-Pavillons) – mit Nationalrats-Präsident Wolfgang Sobotka, UNOV-Director-General Ghada Waly, dem Stifterpaar Martin & Gerda Essl, den Künstlern Emmerich Weissenberger & Nora Ruzsics, ÖIN-Direktor Alfred Strigl u.a.

Das Österreichische Institut für Nachhaltige Entwicklung (ÖIN) und die Unternehmer und Stifter des Denkmals, Martin & Gerda Essl, Gründer von Zero Project, enthüllen gemeinsam mit dem Ersten Präsidenten des Nationalrats, Mag. Wolfgang Sobotka, und der Exekutivdirektorin der Vereinten Nationen in Wien, Ghada Waly, das fünf Meter hohe barrierefreie Corona-Denkmal der Hoffnung auf dem Wiener Heldenplatz. Das Denkmal, das vom Künstlerpaar Emmerich Weissenberger & Nora Ruzsics geschaffen wurde, wird ein Jahr lang auf dem Wiener Heldenplatz stehen. Es dient als Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung sowie als Ort der Zusammenkunft, des Meinungs- und Gedankenaustausches. Eine eigene Auszeichnung für die Heldinnen und Helden der Corona-Pandemie wird in Zusammenhang mit dem Denkmal geschaffen und in den nächsten Monaten an 144 Personen und Institutionen verliehen.

WANN: Freitag, 12. November 2021, 13:00 Uhr

WO: Heldenplatz, 1010 Wien, im Bereich der Pavillons des Österreichischen Parlaments

WEITERE INFORMATIONEN: www.coronadenkmal.at

TEILNEHMER*INNEN:

Mag. Wolfgang Sobotka, Präsident des Nationalrats

Ghada Waly, Director-General des United Nations Office Vienna

Martin & Gerda Essl, Stifter des Corona-Denkmals

Emmerich Weissenberger & Nora Ruzsics, Künstler

Dompfarrer Toni Faber, der das Denkmal segnen wird

Dr. Alfred Strigl, Direktor des ÖIN & Gründer von Plenum

Lillis Ballroom

The Longfield Gospel Choir



HINWEIS ZUR MEDIENTEILNAHME: Bei der Teilnahme ist ein „2-G-Nachweis“ vorzuweisen. Auf die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen wird hingewiesen. Um Anmeldung beim Österreichischen Institut für Nachhaltige Entwicklung unter office@oin.at wird gebeten.

